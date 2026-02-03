Historia de Elijah Arroyo: de los Troyanos de Cancún al Super Bowl 2026 (@Halcones Marinos - @EuniceRendon)

Elijah Arroyo, el mexicoamericano que inició su carrera deportiva con los Troyanos, lejos de las playas paradisíacas de Cancún y de los estadios de lujo, comenzó en terrenos de tierra. Impulsado por la dedicación, el esfuerzo y el talento, ha logrado que, a sus 22 años, dispute el Super Bowl este 8 de febrero.

Aunque la meritocracia y el llamado sueño americano pierden fuerza frente a la realidad de un Estados Unidos marcado por la segregación y las políticas antimigrantes, el caso de Elijah Arroyo continúa siendo una historia de resiliencia.

Si bien no puede tomarse como regla general, sí genera admiración por el sacrificio y la perseverancia de un joven que se mantuvo firme en sus objetivos.

Esta es la historia de Elijah Arroyo, un joven de 22 años nacido en Orlando, Florida, que siguiendo a su familia de origen mexicano, comenzó a dar los primeros pasos para convertirse en ala cerrada de los Seattle Seahawks, llevando el nombre de Cancún hasta el Super Bowl LX.

Elijah Arroyo: de los campos de Cancún al pasto Bermuda de la NFL

Elijah viajó a Cancún cuando tenía apenas siete años de edad junto a sus abuelos de origen mexicano. Aunque nació en Orlando, Florida, pasó seis años en Cancún, periodo en el que desarrolló su talento y vocación por el futbol americano, una pasión que ya había despertado desde sus primeros años de vida en Florida..

Parece que la claridad de su camino estuvo presente desde muy pequeño. “No lo recuerdo personalmente, pero mi mamá me dijo que pregunté si ahí jugaban futbol americano”, compartió el jugador de los Seattle Seahawks durante una entrevista con CBS cuando estaba por regresar a Estados Unidos.

Fue mientras formaba parte del equipo Hurricanes de la Universidad de Miami cuando Arroyo llamó la atención de los visores profesionales y fue seleccionado por los Seattle Seahawks en la segunda ronda del Draft NFL 2025 con la elección global número 50.

Elijah Arroyo: sus primeros pasos en la NFL comenzaron en México

Para Arroyo, el origen de su carrera profesional se dio en México. “La mayoría de lo que aprendí sobre futbol americano, lo aprendí primero en español”, declaró sobre su experiencia con los Troyanos de Cancún. Según relató, “jugar allá me convirtió en un jugador de equipo, alguien que piensa primero en sus compañeros y no solo en las estadísticas”.

Aquellos encuentros distaban mucho del glamour de la NFL. No había césped, solo tierra, y antes de jugar era necesario retirar piedras del terreno para evitar lesiones, en espacios alejados de las playas de arena blanca y agua cristalina que caracterizan a Cancún.

Ya en Seattle, durante su primer año con los Seahawks, Arroyo, disputó 13 partidos, cuatro como titular, y registró 15 recepciones para 179 yardas.

Además, anotó su primer touchdown ante los Commanders de Washington, destacando por su capacidad física, su habilidad para desmarcarse y su versatilidad como bloqueador para proteger al quarterback y abrir camino al corredor.

Ahora, Arroyo se enfrentará a los Patriots, con la posibilidad de inscribir su nombre en la historia de la NFL como campeón del máximo tazón del futbol americano en Estados Unidos.





Estadísticas de Elijah Arroyo en los Seattle Seahawks

El ala cerrada Elijah Arroyo llega al Super Bowl como una de las historias destacadas de la temporada. En su año de novato disputó 13 partidos, cuatro de ellos como titular, consolidándose como una opción confiable dentro del esquema ofensivo de Seattle.

Previo al Super Bowl, Arroyo registra 15 recepciones para 179 yardas y un touchdown, con un promedio cercano a 12 yardas por recepción.

Pese a una lesión que lo alejó del cierre de la temporada regular, fue activado para la recta final, aportando profundidad y versatilidad a la ofensiva del equipo, lo que aumenta sus posibilidades de destacar defendiendo la camiseta de los Halcones Marinos de Seattle cómo titular, y de levantar el trofeo del Super Bowl número 60.