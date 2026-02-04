Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Calendario, fechas y horarios de competencia para los atletas mexicanos

Mexicanos en Milano-Cortina La delegación mexicana tendrá cinco atletas compitiendo a partir de este próxzimo10 de febrero.

Esta semana inició oficialmente la competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Cientos de atletas se ponen a prueba en diferentes disciplinas que involucran el hielo y la nieve en una nueva edición de este certamen. En esta ocasión, nuestro país tendrá cinco representantes en este certamen compitiendo en deportes como el Esquí Alpino, el Esquí de Fondo y el Patinaje Artístico. Estos son los días y horarios en las que tendrán acción en Milano-Cortina 2026.

¿Cuándo compiten atletas de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

La ceremonia de inauguración dio el banderazo de salida a esta competencia comenzando así la esperanza de nuestro país de competir por medallas en los próximos días. Sin embargo, la afición nacional tendrá que esperar un poco para poder ver a las y los connacionales en sus respectivas disciplinas. Deportes como el curling o el hockey de hielo estarán acaparando la atención en las primeras jornadas. Estos son los días y horarios de competencias para atletas de México.

Martes 10 de febrero

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico, Programa Corto (11:30 horas)

Jueves 12 de febrero

Sarah Schelper | Esquí Alpino, Súper G (4:30 horas)

Regina Martínez | Esquí de Fondo, 10km salida por intervalos (6:00 horas)

Viernes 13 de febrero

Allan Corona | Esquí de Fono, 10km salida por intervalos (4:45 horas)

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico, Programa libre (12:00 horas)

Sábado 14 de febrero

Lasse Gaxciola | Esquí Alpino, Slalom Gigante (3:00 y 6:30 horas)

Domingo 15 de febrero

Sarah Schelper | Esquí Alpino, Slalom Gigante (3:00 y 6:30 horas)

*los horarios corresponden a la hora del centro de México. Podrían ampliarse en caso de clasificación a posteriores competencias por medallas.

¿Quiénes están en la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026?

La delegación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 está conformada por cinco atletas que compiten en tres disciplinas de deportes de invierno, marcando una de las participaciones más amplias del país en este tipo de Juegos.

Encabezando al equipo está Donovan Carrillo, patinador artístico de Zapopan que regresa tras competir en Beijing 2022 y que obtuvo su pase olímpico con una medalla de bronce en el evento clasificatorio internacional. En esquí de fondo, México estará representado por Regina Martínez, quien será la primera mujer mexicana en esta disciplina en unos Juegos de Invierno, y Allan Corona, quien debuta olímpicamente tras desarrollar su carrera en Noruega.

En esquí alpino, la delegación incluye a Sarah Schleper, la atleta más veterana del equipo que compite en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, y a Lasse Gaxiola, de 17 años, quien se convierte en el integrante más joven y formará junto a su madre la primera dupla madre-hijo en representar a México en esta justa invernal. Estas historias destacan la mezcla de experiencia y nuevos talentos en la representación mexicana, con competencias en patinaje, esquí de fondo y esquí alpino programadas a lo largo del evento.