México vs Brasil Leyendas: fecha, sede y figuras del partido histórico

La magia del futbol volverá a sentirse con el partido México vs Brasil Leyendas, un encuentro que reunirá a históricos jugadores de ambas selecciones nacionales en un espectáculo avalado oficialmente por las federaciones de los dos países. El duelo se disputará en el recién inaugurado Estadio Banorte, uno de los recintos más emblemáticos del país.

¿Cuándo y dónde se jugará México vs Brasil Leyendas?

El partido está programado para el 19 de abril de 2026 en el Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana. Este recinto hará historia al convertirse en el único estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, lo que le añade un valor simbólico especial al evento.

¿Quiénes participarán en el partido de leyendas?

Cada selección contará con 18 jugadores, todos referentes históricos y figuras que marcaron época tanto a nivel nacional como internacional. Entre los nombres confirmados destacan:

Rafael Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Marcelo

Edmílson

Ronaldinho

Los organizadores adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más figuras que formarán parte del encuentro.

¿Qué dijeron las figuras y organizadores del evento?

Emilio Rabasa, CEO de Never Say Never, señaló que el objetivo es ofrecer un espectáculo a la altura de la rivalidad histórica entre México y Brasil, pensado para reunir a distintas generaciones y revivir la pasión por el futbol que dejaron estas leyendas.

Por su parte, Pável Pardo destacó que es un honor volver a representar a México en un partido tan especial y reencontrarse con la afición en uno de los estadios más importantes del mundo.

Desde el lado brasileño, Edmílson subrayó el respeto y la histórica rivalidad entre ambas selecciones, asegurando que el encuentro será una celebración del futbol y de su legado.

México vs Brasil Leyendas: ¿Cuándo salen a la venta los boletos y cuánto cuestan?

Los boletos para el partido México vs Brasil Leyendas estarán disponibles a partir del 13 de febrero de 2026, con precios desde 600 pesos mexicanos. La organización recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales del evento para más detalles.