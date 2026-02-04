Vancouver FC vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Vancouver FC vs Cruz Azul La Maquina quiere iniciar la defensa de su título con una victoria en Canadá (Crónica Digital)

Cruz Azul y Vancouver FC juegan hoy en partido correspondiente a la ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido: horario y dónde ve en vivo.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan al Willoughby Stadium, en Canadá, con la intención de dar un golpe de autoridad en la Concachampions 2026 como vigentes campeones del torneo internacional.

Previa y pronóstico Cruz Azul y Vancouver FC | Partido de la Concachampions 2026

La Maquina inicia su camino en la Concacaf Champions Cup 2026 con el optimismo de tener un buen paso en el arranque de la Liga MX, en donde marcha como sublíder del torneo de la primera división del futbol mexicano, con sólo una derrota y con una marca de ocho goles en su ofensiva.

Cruz Azul tiene las estadísticas de su lado. Se mantiene invicto en sus últimos ocho partidos ante equipos canadienses en la Copa de Campeones, con un registro de seis victorias y dos empates.

En tanto, Vancouver FC buscará convertirse en el primer equipo de la Canadian Soccer League en meterse a los Octavos de Final de la Concachampions.

El conjunto celeste, siete veces campeón de Concacaf, busca en esta edición quedar como el máximo ganador de la Concachampions superando al América, pero primero debe pasar la primera aduana en Canadá, ante un equipo que se perfila incómodo, por lo que el pronóstico es de un empate.

¿A qué hora juegan Vancouver FC vs Cruz Azul hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Willoughby Stadium.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Vancouver FC vs Cruz Azul?

La transmisión del partido no será en TV abierta ni gratis. Estará disponible en televisión de paga a través de FOX. Para quienes prefieren seguir el encuentro en plataformas digitales, el juego también podrá verse en streaming por FOX One.

Posibles alineaciones Vancouver FC vs Cruz Azul

Vancouver FC: Callum Irving; Paris Gee, David Norman Jr., Matteo Campagna, Tyler Crawford; Abdoulaye Ouattara, Vasco Fry, Nicolás Mezquida, Thomas Powell; Elage Bah y Terran Campbell.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela; Jeremy Márquez y Gabriel Fernández.