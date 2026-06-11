Sheinbaum felicita a México tras triunfo ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum en uno de los fan fest celebrados en la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este jueves a la selección nacional por su victoria 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A traves de un mensaje en sus redes sociales, la Jefa del Ejecutivo Federal celebró el resultado: “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”.

La reacción de Sheinbaum ocurrió luego de que la selección mexicana derrotara 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un juego que dominó de principio a fin, en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

El triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México marcó un inicio positivo para el equipo.

La felicitación de la mandataria se produjo apenas unos días después de que encabezara el acto de abanderamiento de la selección mexicana, a cuyos integrantes llamó a inspirar a millones de compatriotas con su desempeño en el torneo.

La presidenta no estuvo presente en el partido inaugural, ya que prefirió donar su boleto a una niña indígena y, en cambio, presenció el evento en uno de los 18 fan fest de la FIFA que el Gobierno mexicano estableció en la capital.

México comenzó así su participación en el Mundial 2026 con una victoria ante Sudáfrica, resultado que desató celebraciones entre aficionados dentro y fuera del país.