Presentan academia para pilotos mexicanos

ESCUDERÍA Se presentó a Pablo Pérez de Lara, Javier Campos, Fercho Urquiza y Leonardo Hurtado como los integrantes de la Escudería para 2026.

El internacional Ricardo Pérez de Lara encabeza un nuevo programa de desarrollo de pilotos mexicanos que busca poner a un joven talento en un auto de Fórmula 5 de la Super Copa Roshfrans, tras coronarse en un campeonato de karts, con lo que se democratizaría el acceso al automovilismo profesional en México.

Respaldado por Blac Racing y Gokartmanía, se presentó el llamado Blac Gokartmanía Escudería Telmex Academy Challenge, una academía de pilotos que busca beneficiar de manera directa al talento joven mexicano, pues podrá inscribirse cualquier persona con estatura mínima de 1.45 metros y competir en un campeonato de eliminación de cinco fechas, diseñado para detectar talento real en pista. Edgar Paredes Chiang, director general de Blac, y Ricardo Pérez de Lara Gisolt, CEO de Gokartmanía, anunciaron el inicio de inscripciones, siendo el único requisito el tener una altura mínima de 1.45 metros.

UNA EXPERIENCIA REAL DE MANEJO

“Cuando Edgar me platicó lo que había hecho el año pasado, supe que teníamos que aprovechar la infraestructura de Gokartmanía para darle a los chicos una experiencia real de manejo. Es una manera de regresar al automovilismo todo lo que me ha dado en todos estos años y de hacer crecer el deporte en México”, dijo Pérez de Lara, quien fuera campeón mundial del Ferrari Challenge.

Por su parte, Paredes Chiang, afirmó que: “En nuestro primer año tuvimos más de cinco mil solicitudes de niños de todo el país. Es realmente sorprendente, hablamos de cinco mil personas con el sueño de ser piloto. Tuvimos que hacer un primer filtro a 550 y finalmente, luego de muchas carreras, hoy podemos premiar a Leo. Con esa primera experiencia, y con la infraestructura de Gokarmanía, estamos listos para hacer algo más grande”.

EXIGENCIAS DE UN ENTORNO COMPETITIVO REAL

Los participantes competirán y entrenarán en cualquiera de las sedes de Gokartmanía en el país (ubicadas en Mérida, Morelia, Estado de México y Ciudad de México), utilizando estas pistas como centros de preparación rumbo a cada fecha del campeonato, en un formato que replica las exigencias de un entorno competitivo real.

En 2025 el Blac Racing tuvo su primer torneo, basado en carreras en simuladores, resultando campeón Leonardo Hurtado, un joven mexicano de 17 años de edad, quien fue presentado como el nuevo piloto de la escudería para la campaña 2026 de la Fórmula 5, en la Super Copa Roshfrans.

Michel Jourdain Jr., promotor del campeonato nacional, dio la bienvenida a Leonardo al campeonato. “Llegas a un equipo que tiene todo para ganar, con grandes coequiperos y una guía que te hará crecer”, le dijo el internacional mexicano a la joven promesa, quien tiene garantizado su asiento a lo largo de las nueve fechas del calendario.

“Es un sueño para mí. De no ser por este torneo no podría haber probado en el F5. Ganar la academia del año pasado es la mayor oportunidad que tengo para competir en un campeonato nacional y agradezco a Blac por hacerlo posible”, respondió Leonardo.

MODELO ENFOCADO EN TALENTO, DISCIPLINA Y DESEMPEÑO

A diferencia de otros programas de desarrollo, el Blac Gokartmanía Challenge elimina las barreras económicas de entrada y apuesta por un modelo enfocado en talento, disciplina y desempeño, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para jóvenes pilotos mexicanos.

Además de la creación del campeonato para nuevos talentos, Blac y Gokartmanía anunciaron su propia escudería en la serie, con Javier Campos y Fercho Urquiza como volantes de la categoría GTM Lights y Pablo Pérez de Lara en GTM Pro, pilotos con amplia experiencia en pistas de México y el extranjero y quienes buscarán el título en sus respectivas categorías.

FECHAS Y ACTIVIDADES

La Super Copa Roshfrans 2026 comenzará el 21 y 22 de febrero, en Mérida, Yucatán. Con la creación de la academia y la escudería, Blac y Gokartmanía consolidan un proyecto que crea una plataforma real de proyección deportiva, conectando la base del automovilismo con campeonatos profesionales reconocidos a nivel nacional.