San Francisco jugará el partido internacional de la NFL en Australia ante los Rams ¿Y México?

En 2026, la NFL hará historia al jugar un partido internacional en Melbourne, Australia, con los Rams como equipo local y los 49ers como visitantes. Este evento forma parte de una expansión global de la NFL, que también incluirá múltiples juegos en ciudades como México, Madrid y París.

Impacto en México

La NFL se prepara para un evento sin precedentes en 2026, llevando a los San Francisco 49ers y a los Los Angeles Rams a enfrentarse en el Melbourne Cricket Ground, en Australia. Este partido internacional marca un paso importante para la expansión global de la liga.

Aunque San Francisco se perfila como uno de los equipos favoritos para jugar en México, la posibilidad de que jueguen dos partidos internacionales en una misma temporada es baja. Esto se debe a la distribución estratégica de la liga, que busca diversificar a los equipos que participan en eventos internacionales.

Jacksonville y los partidos en Inglaterra

Mientras tanto, los Jacksonville Jaguars serán los únicos en jugar dos partidos internacionales, pero en Inglaterra, lo que implica que la dinámica de los equipos y los rivales será distinta en cada país.

Con todo esto en mente, la planificación de la NFL para 2026 promete ser realmente emocionante y llena de sorpresas para los aficionados en todo el mundo.