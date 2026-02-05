Tata Steel 2026 (3)

CAMPEÓN Nodirbek Abdusattorov. (Foto: https://nodirbekchess.com/en/biography/)

Uno de los eventos clásicos más prestigiosos del ajedrez, concluyó con la victoria contundente del uzbeko Nodirbek Abdusattorov. Sumó 9 puntos de 13 posibles (+6 =6 -1), superando por medio punto a su compatriota Javokhir Sindarov (8.5/13, +4 =9 -0) y dejando atrás a Jorden van Foreest, Vincent Keymer y Hans Niemann, todos con 7.5.

Abdusattorov selló el título en la ronda final al derrotar con negras a Arjun Erigaisi. Describió el triunfo como “un sueño hecho realidad” y logra su segundo título mayor consecutivo. Será el gran ausente del torneo de Candidatos.

UN CONTENDIENTE SERIO PARA BRILLAR EN CHIPRE

Para el ciclo del Campeonato Mundial, destaca el sólido segundo lugar de Javokhir Sindarov, invicto en todo el torneo (el único en Masters y Challengers). A sus 20 años, con victorias clave —incluyendo contra Erigaisi en ronda 11 (Semi-Eslava con negras) y Nguyen en la final— y un rendimiento Elo aproximado de 2833, llega al Torneo de Candidatos 2026 (que definirá al retador de Gukesh Dommaraju, presente en el evento) en gran forma. Su boleto directo por ganar la Copa del Mundo FIDE, combinado con esta consistencia extrema, lo posiciona como un contendiente serio para brillar en Chipre y pelear por el derecho a desafiar el trono mundial.

Gukesh finalizó octavo con 6.5/13 en un desempeño discreto, mientras Praggnanandhaa (defensor del título 2025) quedó undécimo. El torneo resaltó la fuerza de la nueva generación uzbeka y el alto nivel élite.

En resumen, Tata Steel 2026 coronó a Abdusattorov y subrayó el potencial de Sindarov como figura clave rumbo al Campeonato Mundial.

Bluebaum,Matthias- Giri,Anish

1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.e4 d6 4.Cc3 c5 5.d5 Axc3+ 6.bxc3 e5 7.dxe6 Axe6 8.Ad3 Cf6 9.Ce2 Ch5 10.0–0 Cc6 11.f4 (Una jugada muy delicada. Por motivos posicionales no queremos poner los peones en casillas negras, aunque la idea es avanzar el peón a f5. La debilidad de las casillas negras se manifiesta en el juego posterior. Pero no existía ventaja:11.Tb1 De7 12.f3 Ce5 13.g4 Cg7 14.Cf4 h5 15.Cd5 Axd5 16.cxd5 hxg4 17.fxg4 0–0–0 18.Af4 Th4 19.Ae2 Ch5 20.gxh5 Txf4 21.Txf4 Dg5+ 22.Tg4 Cxg4 23.Axg4+ f5 24.h4 Dxh4 25.Af3 Dg5+ 26.Ag2 De3+ 27.Rh1 Th8 28.Af3 fxe4 29.Ag4+ Rb8 30.De2 Dg3 31.Dxe4 gxh5; La alternativa 11.f3 Ce5 12.Ac2 Axc4 13.Ab3 0–0 14.f4 Axb3 15.axb3 Cc6 16.c4 Te8 17.Cc3 Df6 18.Ab2 Dd4+ 19.Dxd4 cxd4 20.Cd5 Txe4 21.g4 Te2 22.Tf2 Txf2 23.Rxf2 Cg7 24.b4 h5 25.h3 hxg4 26.hxg4 f5 27.g5 Rf7 28.b5 Ce7 29.Axd4 Cxd5 30.cxd5 también conduce a la igualdad]

11...Ad7?! [11...De7!)

12.h3? [12.Tb1 obliga a la pérdida de un tiempo con ….b6)]

12...De7 13.g4 Cg7? [13...Dh4 14.Rg2 Cg7 15. De1 el final es malo por los débiles peones doblados)

14.f5 Dh4 15. Cf4 h5? (Ahora las blancas efectúan un cálculo perfecto en una situación realmente complicada)

16.Cg2!! Dxh3 [16...Dd8 17.fxg6 fxg6 18.e5]

17.Tf3 Dxg4 18.Ae2 gxf5 19.Te3 Dg5 20.exf5+ Ce7 21.Dxd6 Ac6 22.Te4! Dxg2+ 23.Rxg2 Axe4+ 24.Rf2 Axf5 25.Ag5

1–0