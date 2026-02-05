Tomateros de Culiacán vs Leones del Escogido: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Serie del Caribe 2026

Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán | Serie del Caribe 2026 Ambos equipos protagonizarán el partido estelar de la jornada del torneo este jueves 5 de febrero.

La Serie del Caribe llega al final de su fase regular y los Tomateros de Culiacán buscan su lugar en las semifinales. Una de las novenas mexicanas de este torneo se juega su puesto en las semifinales. Para conseguirlo, tendrá que derrotar a los Leones del Escogido. El equipo de República Dominicana ya aseguró su puesto y marcha con paso perfecto en lo que va de este torneo, por lo que el partido final promete grandes emociones.

Este jueves 5 de febrero cierra la etapa preliminar de este torneo. Los Leones del Escogido y los Charros de Jalisco ya aseguraron su puesto en las semifinales. Ahora, los Tomateros de Culiacán saben que necesitan un triunfo para asegurar su lugar en la siguiente etapa. De lo contrario, corren el riesgo de perder su lugar ante los Federales de Chiriquí, que están buscando su primera victoria en esta Serie del Caribe 2026.

¿A qué hora es el Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán? | Serie del Caribe 2026

19:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán? | Serie del Caribe 2026

ESPN

TVC Deportes

¿Cómo ver en app el Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán? | Serie del Caribe 2026

YouTube Serie del Caribe

Disney+

Previa del Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán? | Serie del Caribe 2026

En lo deportivo, el conjunto dominicano llega con inercia positiva y una ofensiva encendida. Escogido ha mostrado capacidad para producir carreras en volumen que además lo mantiene entre los mejores registros del certamen. A ello se suma un núcleo ofensivo encabezado por Junior Lake y un cuerpo de pitcheo que ha destacado con relevistas de efectividad dominante y salvamentos oportunos, elementos que le han permitido posicionarse como uno de los equipos más completos del torneo.

Por su parte, Tomateros encara el compromiso con presión competitiva tras resultados irregulares en la primera fase. La novena sinaloense viene de una derrota clave ante Charros de Jalisco que complicó su panorama clasificatorio y la obliga a responder en situaciones de alta exigencia. La ofensiva ha mostrado destellos individuales, pero también problemas de ejecución en momentos clave, evidenciados por corredores dejados en base y oportunidades desperdiciadas en juegos recientes.

En términos tácticos, el partido anticipa un contraste interesante: la ofensiva explosiva y agresiva de los Leones contra un equipo mexicano que necesitará precisión en su pitcheo y eficiencia en la producción con hombres en posición de anotar. Además, el duelo adquiere relevancia directa en la tabla, ya que el resultado podría definir escenarios de clasificación rumbo a las semifinales del clásico caribeño.