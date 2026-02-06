Calendario y horarios de competencias de atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 Aquí te decimos dónde, cuándo y cómo ver las competiciones de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (Comité Olímpico Mexicano)

Conoce dónde, cuándo y cómo ver las competiciones de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina.

Este viernes 6 de febrero se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en el Estadio San Siro de Milán y en esta edición la delegación mexicana está conformada por cinco atletas.

Los deportistas que representarán a México en estos Juegos Olímpicos de Invierno son Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola.

Calendario de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Días y horarios

Cada uno de los cinco mexicanos representantes del país en Italia, tendrán sus competencias en diferentes días y horarios y aquí te decimos cuál es la agenda para cada atleta.

Donovan Carrillo en Patinaje Artístico:

Programa corto: martes 10 de febrero a las 11:30 am

martes 10 de febrero a las 11:30 am Programa libre: viernes 13 de febrero a las 12:00 pm

Sarah Schleper en Esquí Alpino:

Super G: jueves 12 de febrero a las 04:30 de la mañana

jueves 12 de febrero a las 04:30 de la mañana Slalom Gigante: Domingo 15 de febrero con el Descanso 1 a las 03:00 am y el Descanso 2 a las 6:30 am

Regina Martínez en Esquí de Fondo:

10km salida por intervalos: jueves 12 de febrero a las 06:00 am

Allan Corona en Esquí de Fondo:

10km salida por intervalos: viernes 13 de febrero a las 04:45 am

Lasse Gaxiola en Esquí Alpino:

Slalom Gigante: Sábado 14 de febrero con el Descanso 1 a las 03:00 am y el Descanso 2 a las 6:30 am

Sábado 14 de febrero con el Descanso 1 a las 03:00 am y el Descanso 2 a las 6:30 am Slalom: Lunes 16 de febrero con el Descanso 1 a las 03:00 am y el Descanso 2 a las 6:30 am

¿Dónde ver en vivo a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

Debido a que los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevarán a cabo en el norte de Italia, la diferencia horaria hará que la mayoría de las competiciones se transmitan en México durante la madrugada.

No obstante, aquí te decimos dónde podrás verlos si deseas apoyar a los mexicanos que representarán al país.

Para seguir la transmisión en vivo de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 puedes hacerlo a través de plataformas de streaming como Claro Sports y ViX. O bien, en el canal de paga TUDN y en televisión abierta en el Canal 9.

Además de las competiciones de los atletas mexicanos en esos medios también podrás observar el resto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.