Fulham vs Everton: horario, canal, cómo y dónde ver a Raúl Jiménez en Premier League. (Fulham FC Official )

Raúl Jiménez y Fulham se baten con todo frente al Everton este sábado 7 de febrero en Londres.

El partido de la Jornada 25 de la Liga Inglesa se podrá disfrutar temprano en México, por lo que los aficionados del delantero podrán ver la magia de Jiménez en campo británico a tiempo en el desayuno.

Fulham vs Everton: horario del partido de Raúl Jiménez hoy

El partido donde, muy probablemente, Raúl Jiménez forme parte de la alineación del Fulham contra el Everton se disputará en el estadio Craven Cottage, con capacidad para 25,700 espectadores, el sábado 7 de febrero a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

El duelo corresponde a la Jornada 25 de la Premier League y se perfila como un compromiso clave para ambos equipos en la lucha por sumar puntos en la parte media de la tabla. Fulham buscará aprovechar su condición de local ante un Everton que llega con la intención de ajustar su funcionamiento fuera de casa.





¿Dónde ver y cómo ver a Raúl Jiménez en vivo en el partido de Fulham vs Everton?

El partido del mexicano con Fulham frente al Everton se transmitirá de manera exclusiva y completamente en vivo a través de FOX One.

La transmisión incluirá la cobertura previa al silbatazo inicial, así como el análisis posterior con comentarios y estadísticas del encuentro.





Raúl Jiménez recupera protagonismo en la Premier League

Su participación constante en el once titular de Fulham, le ha permitido aportar goles, asistencias y un juego de espaldas que ha sido valorado por el cuerpo técnico, en un equipo que apuesta por la intensidad y el orden táctico.

Sin ser el foco mediático del campeonato, Jiménez ha construido un rendimiento sólido, entendiendo su rol dentro del sistema y sumando minutos clave en partidos de alta exigencia.

La prensa especializada destaca su lectura del juego, su capacidad para fijar defensas y su experiencia en momentos determinantes, cualidades que han vuelto a colocar su nombre entre los mexicanos con presencia estable en la Premier League.

En un torneo donde la competencia es feroz, el atacante ha optado por la constancia como carta de presentación.