Juegos Olímpicos de Invierno 2026: así se vivió la inauguración; te decimos dónde y cómo verla de nuevo

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, oficialmente conocidos como Milano-Cortina 2026, dieron inicio con una gran ceremonia de apertura marcada por el fuego que encenderá casi tres semanas de adrenalina, deporte blanco y momentos que avivarán el sueño de cada participante.

La inauguración se llevó a cabo en el icónico Estadio San Siro de Milán, renombrado temporalmente como San Siro Olympic Stadium, fusionando tradición local con el espíritu olímpico en todo el mundo.

Este acto de apertura es la antesala de 19 días intensos en varias sedes italianas, con delegaciones de todo el planeta y un ambiente que cada cuatro años nos recuerda la competitividad de cada país.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Si vives en México, La inauguración oficial fue este viernes 6 de febrero de 2026, a la 1:00 pm. Este horario corresponde a la ceremonia en vivo desde Italia, donde, además del desfile de atletas, también se vivieron momentos culturales, música, arte y el encendido de los pebeteros olímpicos que simbolizan la unión entre ciudades sede.

Señales y plataformas donde ver la inauguración

La ceremonia se transmitió por:

Canal 9 de Televisa

Claro Sports

Estas señales ofrecieron la cobertura oficial del evento en el país, con comentarios, imágenes en tiempo real y todos los detalles del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Aunque en México la transmisión principal fue por televisión, a nivel internacional existen varias opciones digitales que están dando acceso a esta inauguración :

Plataformas de streaming como Peacock y sitios oficiales de deportes internacionales suelen ofrecer transmisión en vivo de ceremonias y eventos.

como Peacock y sitios oficiales de deportes internacionales suelen ofrecer transmisión en vivo de ceremonias y eventos. En Estados Unidos, NBC y su app de streaming fueron las señales líderes para seguir la cobertura completa.

Lo que no puedes perderte de la inauguración

Aunque la ceremonia ya ocurrió, hay varios momentos que seguro valen la pena revivir o buscar en resumen: