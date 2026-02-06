Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 5 | Clausura 2026

El futbol mexicano de Liga MX continúa mientras nos acercamos rápidamente a la mitad de la fase regular. Las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación con su paso perfecto, mientras los bicampeones vienen de sufrir dos tropiezos consecutivos. Por otra parte, América y Monterrey estarán protagonizando el duelo estelar de este fin de semana.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 5

Liga MX | Jornada 5, Clausura 2026 La actividad del futbol mexicano se concentrará en este viernes 6 y sábado 7 de febrero. Toluca vs Cruz Azul y América vs Monterrey serán los partidos estelares.

Tigres vs Santos Laguna | viernes 6 de febrero (19:00 horas)

En esta ocasión, el viernes futbolero comienza en Nuevo León. Los Tigres regresan para buscar su primera victoria en casa después de arrancar con un empate y una derrota. El equipo de Pizarro busca regresar a la final luego de perder el torneo pasado. Por su parte, los de Torreón vienen de sufrir una goleada en Ciudad de México y ahora estarán nuevamente fuera de casa tratando de mejorar la imagen que dejaron en su partido más reciente de este torneo.

Necaxa vs Atlético de San Luis | viernes 6 de febrero (19:00 horas)

Duelo de rojiblancos en Aguascalientes. Los Rayos todavía no ganan en lo que va de este torneo y se encuentran en la parte baja de la clasificación, por lo que necesitan empezar a sumar de a tres puntos cuanto antes. Por su parte, los potosinos ha tenido un comienzo irregular, pero una victoria podría hacerles saltar algunos lugares y darles un respiro.

Tijuana vs Puebla | viernes 6 de febrero (21:06 horas)

Para cerrar las emociones del día de hoy, los Xolos estarán en casa tratando de romper su racha de dos empates como locales con el que iniciaron el certamen. Los rojiengros buscan mantenerse en niveles competitivos con su joven y dinámico equipo. Mientras tanto, La Franja viene de empatar ante los bicampeones y quiere seguir sumando en la tabla de cocientes.

Mazatlán vs Chivas | viernes 6 de febrero (21:06 horas)

De forma simultánea, tendremos un partido que enfrenta a los dos extremos de la clasificación general. Los ‘Cañoneros’ han perdido todos sus partidos esta temporada, mientras que Chivas ha ganado todos. Ahora, los sinaloenses quieren aprovechar su localía y empezar a sumar en lo que podría ser su último torneo en primera. En frente, Guadalajara está teniendo el mejor inicio en muchos años y esperan mantener la racha para comenzar a ilusionar a su afición.

Querétaro vs León | sábado 7 de febrero (17:00 horas)

Gallos es uno de los tres equipos que no han ganado en lo que va de este torneo. Los albinegros han iniciado con el pie izquierdo debido a su baja productividad de goles con apenas tres en lo que va de la campaña. De forma similar, los esmeraldas se encuentra batallando en este arranque de campaña y todavía no saben lo que es ganar fuera de casa.

Toluca vs Cruz Azul | sábado 7 de febrero (17:00 horas)

Los actuales bicampeones estarán en casa para un partido de pesos completos. Los Diablos suman dos partidos sin ganar, pero confían con hacerse fuertes en casa de nueva cuenta y volver a hacer valer el poderío de su ofensiva para ir por la parte alta de la clasificación una vez más. En frente, ‘La Maquina’ continúa en buen momento. Después de su derrota inicial en la primera jornada, los cementeros ligan tres triunfos consecutivos, colocándose como el segundo lugar de la clasificación y luchando por el primer puesto.

Atlas vs Pumas | sábado 7 de febrero (19:05 horas)

Los rojinegros han ganado sus dos partidos que han jugado como locales en este torneo y ahora buscan una cuarta victoria que los mantenga en el top 3 de la clasificación general. Los ‘Zorros’ parecen estar encontrando su mejor versión y podrían empezar a colocarse como candidatos serios. En frente, los Pumas vienen de sufrir una histórica goleada en Concacaf Champions Cup, la paciencia se agota para Efraín Juárez, quien podría salir próximamente de la dirección técnica del club.

Pachuca vs FC Juárez | sábado 7 de febrero (19:06 horas)

A pesar de los refuerzos, los Tuzos han batallado para encontrar mejores resultados en este inicio de campaña. Esteban Solari busca mejorar lo hecho en la administración de Jaime Lozano como entrenador, por lo que necesita hacerse fuerte en casa. En contra parte, los Bravos todavía no han perdido como visitantes y quieren demostrar en ‘El Huracán’ que tienen capacidad competitiva.

América vs Monterrey | sábado 7 de febrero (21:10 horas)

Para cerrar la jornada y no competir con el Super Bowl por el rating, América y Monterrey se enfrentan en el partido estelar del fin de semana. Ambos equipos vienen de disputar sus respectivos partidos de Concacaf Champions Cup en Centroamérica y ahora van en busca de tres puntos. Rayados suma tres partidos sin perder luego de su tropiezo de la jornada 1, mientras que los azulcremas vienen de cortar su mala racha de encuentros sin anotar ni ganar.