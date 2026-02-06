Monterrey vs Tijuana Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver a Rayadas en Liga MX Femenil

Monterrey vs Tijuana Femenil Rayadas buscan sumar tres puntos en casa ante Xolas (Crónica Digital)

Rayadas de Monterrey vuelve a casa para enfrentar hoy a Tijuana Femenil con motivo de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de este viernes 6 de febrero: horario y dónde ver en vivo.

Las regiomontanas llegan al Estadio BBVA con la misión clara de extender su racha perfecta como local y seguir presionando en la parte alta de la tabla. Del otro lado, Tijuana arriba con confianza tras dos triunfos consecutivos y con la intención de sumar en una de las plazas más complicadas del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico Monterrey vs Tijuana Femenil | Partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Amandine Miquel se presentan como amplias favoritas gracias a su dominio histórico frente a Tijuana y al momento que atraviesa en el Clausura 2026, con 16 puntos e invictas.

Los antecedentes recientes refuerzan ese panorama. Monterrey acumula siete partidos sin perder como local ante Xolas y ha sabido imponer condiciones incluso en cruces de Liguilla.

Tijuana, aunque llega en ascenso, suele sufrir cuando visita la casa albiazul, lo que inclina el pronóstico hacia un triunfo de Rayadas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Tijuana Femenil hoy?

El partido Monterrey vs Tijuana Femenil se disputará este viernes 6 de febrero de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Tijuana Femenil?

La transmisión en vivo del Monterrey Femenil vs Tijuana podrá seguirse a través de ViX y del canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube.

Alineaciones probables Monterrey vs Tijuana Femenil

Rayadas: Paola Manrique; Alejandra Lua, Valeria del Campo, Daiane Medeiros, Carol Cázares; Karol Bernal, Diana García, Sofía Martínez, Marcela Restrepo; Katty Martínez y Christina Burkenroad.

Tijuana: Paz, Fong, Enrique, Ojeda, Quintos, Motau, Borgella, Sandoval, Marroquín, Carrandi y Hancar.