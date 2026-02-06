Pachuca vs Mazatlán Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil (@TuzosFemenil - Mazatlán Femenil)

Las Diosas del Viento reciben en El Huracán a las Cañoneras de Mazatlán este viernes 6 de febrero, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Te decimos todo lo que necesitas saber para no perderte este encuentro, donde la filial femenina del Mazatlán FC intentará llevarse los tres puntos en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Mazatlán Femenil: horario del partido de hoy en la Liga MX Femenil

Las mazatlecas visitarán a las Tuzas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, este viernes a las 19:06 horas (tiempo del centro de México).

El director técnico del equipo blanco y azul habló sobre la preparación de Pachuca Femenil para el encuentro de este viernes 6 de febrero: “A trabajar, recuperarnos lo más rápido, compensar y seguir mejorando”, dijo Óscar Torres, DT de las Tuzas.

Pachuca vs Mazatlán Femenil: canal, cómo y dónde ver el partido de hoy

El partido Pachuca vs Mazatlán Femenil, correspondiente a la Jornada 7, se transmitirá este viernes 6 de febrero a las 19:00 horas, a través de Fox Channel, en la plataforma gratuita de streaming Tubi.

La última vez que las Cañoneras de Mazatlán enfrentaron a las Tuzas fue en la Jornada 3 del Apertura 2025, donde el equipo sinaloense se llevó los tres puntos como visitante.