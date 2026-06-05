Raúl Jiménez ya tiene 45 goles con Selección Mexicana: ¿Cuántos necesita hacer en el Mundial 2026 para superar al ‘Chicharito’?

Jiménez sigue acercándose al récord de Chicharito. El delantero sumó un nuevo gol con el Tricolor y quedó cada vez más cerca de la cima histórica de anotadores. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de la aplastante victoria de la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Serbia, la tabla de goleadores históricos del Tri registró movimientos a favor del delantero Raúl Jiménez, quien anotó el tercer gol del encuentro y contribuyó al triunfo por 5-1 en el estadio Nemesio Diez.

Con este gol, el ‘Lobo de Tepeji’ empató en la tabla de goleadores históricos con el legendario Jared Borgetti, quien fue delantero de la Selección Mexicana desde mediados de la década de 1990 hasta principios de los años 2000.

En total, Jiménez tiene un registro de 46 goles junto con la Selección Mexicana, sin embargo, la FIFA no considera la anotación del delantero ante Martinica en la fase de grupos durante la Copa Oro 2019, ya que no se encuentra afiliada al máximo organismo rector del fútbol mundial.

¿Raúl Jiménez buscará el título de máximo goleador del Tri?

Con este movimiento en la tabla y exceptuando la comisión de la FIFA por un gol, Raúl Jiménez, junto con Borgetti, se encuentra actualmente en el segundo lugar de mayores goleadores en la historia de la selección mexicana.

El máximo primer lugar a superar es el canterano de Chivas Javier “Chicharito” Hernandez, con un total de 52 goles a lo largo de 109 partidos. Para qué Jiménez consiga desbancar a Chicharito, haría falta un total de seis goles (siete ante los ojos de la FIFA) durante la justa mundialista 2026, para así convertirse en nuevo goleador histórico con México.