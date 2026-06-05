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El equipo japonés optó por entrenar en las instalaciones de Rayados que en las de Tigres

¿Se querían ir de Monterrey? Esto se sabe de la Selección de Japón y por qué se fueron a “El Barrial” a entrenar

Por Elio Martínez Velasco
La selección japonesa cambió la sede de su entrenamiento en Monterrey. El equipo japonés optó por entrenar en el estadio de Rayados que en el de Tigres.
¡No les gustó la cancha de Tigres! La Selección de Japón prefiere cambiarse al campo de Rayados (Gabriela Pérez Montiel @cuartoscuro)

La Selección de Japón cambió la sede de su entrenamiento en Monterrey del CET a El Barrial . El equipo japonés reportó irregularidades en las canchas de los Tigres.

¿Qué instalaciones abandona la Selección de Japón?

La selección japonesa utilizaba el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), instalaciones aprobadas por la FIFA. En marzo, la Selección de Iraq ya había utilizado las instalaciones para sus entrenamientos. El CET es uno de los lugares de entrenamiento que utilizan los Tigres de Monterrey.

¿Por qué Japón se cambió a El Barrial?

Hace algunas semanas, Tigres cerró el CET para sembrar nuevo césped. El nuevo suelo parece ser la causa por la que el equipo del este decidió no utilizar las instalaciones para su entrenamiento.

Los samuráis azules se trasladaron a la cancha de la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Nuevo León, otro punto de entrenamiento para Tigres. Esta localidad tampoco fue del agrado de los japoneses.

El mediocampista japonés Takefusa Kubo incluso dijo que el campo de la UANL «estaba muy duro, había agujeros, los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón». Tras este segundo cambio, la Selección de Japón ya contemplaba abandonar la ciudad del norte.

Sin embargo, se les ofreció entrenar El Barrial, lugar de entrenamiento del equipo Rayados. Parece ser que los japoneses se encontraron más cómodos aquí.

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