Abrazar a un desconocido por instrucciones de una pelota

. La multitud se vuelve pariente por accidente

Un estadio es una reunión de desconocidos que fingen no serlo hasta que cae un gol. Antes del partido, cada quien conserva su vida privada: su asiento, su ‘chela’ bien fría, su refresco, su preocupación, su deuda, su manera de mirar sin comprometerse demasiado con el prójimo. Nadie abraza al de junto porque sí. En la vida civil eso se llama imprudencia o demanda.

Pero la pelota cruza la línea y ocurre el milagro menor: miles de personas se tocan como si hubieran sobrevivido juntas a una guerra que duró noventa minutos y fue patrocinada por una marca de cerveza. El señor que hace un momento cuidaba celosamente su espacio vital se cuelga del cuello de otro señor cuyo nombre ignora y cuya opinión política quizá lo espantaría en cualquier comida familiar.

El estadio fabrica una intimidad sin antecedentes. No pregunta edad, oficio, ideología, ni si uno lee libros o sólo instrucciones de electrodomésticos. Basta con estar ahí, mirando lo mismo, esperando lo mismo, temiendo lo mismo. La multitud se vuelve pariente por accidente reglamentario.

Eso es lo extraño: el deporte nos permite una cercanía que fuera del estadio parecería sospechosa. Nos autoriza a entrar, por unos segundos, en el cuerpo emocional de los otros. Y uno descubre, con cierta incomodidad agradable, que el desconocido no estaba tan lejos: sólo le faltaba un gol para volverse abrazable.

EL “NOSOTROS” DURA LO QUE TARDA EN BAJAR EL GRITO

El estadio es una máquina de fabricar “nosotros”. Uno llega siendo “yo”, con sus problemas perfectamente individuales, y sale convertido en plural, aunque sea un plural despeinado, ronco y con olor a fritanga. El “nosotros” deportivo no exige biografía compartida. No pide años de amistad. No necesita haber ido juntos a la primaria ni cargar las mismas tristezas. Se arma al instante, como mesa plegable.

Pero también se desarma rápido. Ese mismo desconocido abrazado con fervor casi familiar volverá a ser extraño en el estacionamiento. Quizá nos gane el lugar de salida. Quizá nos cierre el paso. Quizá ni nos reconozca. La hermandad del estadio tiene fecha de caducidad: dura lo que dura la emoción que la fabricó. Después cada quien recoge su identidad y se va.

Y, sin embargo, no por breve es falsa. Hay vínculos que sólo saben vivir en relámpago. No todos los afectos necesitan domicilio. Algunos pasan, iluminan, hacen ruido y dejan una pequeña prueba de que la soledad no era tan sólida como presumía.

El abrazo del estadio es desechable, sí, pero no necesariamente superficial. Lo desechable también puede ser verdadero. Un pañuelo usado en una lágrima dura poco, pero no por eso la lágrima mintió. La emoción colectiva tiene esa delicadeza contradictoria: se consume en el momento y, aun así, deja memoria.

LA INTIMIDAD QUE NO PIDE PERMISO

El aficionado no mete el gol, no ataja el penal, no modifica la táctica, no le dicta al árbitro la decencia que tanto le falta según la tribuna. Pero siente que algo suyo está en juego. Y cuando eso suyo, que no es suyo, se salva o se hunde, necesita tocar a alguien.

El abrazo aparece como una prueba corporal de que la emoción existió. Gritar solo no basta. Hay alegrías que necesitan encontrar otro cuerpo para no quedarse dando vueltas por dentro. El gol busca red; la alegría busca hombro.

Por eso el estadio es una intimidad rara: no nace de conocerse, sino de coincidir en una misma alteración. No une historias; une sobresaltos. No construye amistades necesariamente; construye segundos de comunidad. Y hay que tener cuidado con despreciar esos segundos. En tiempos donde cada quien defiende su pequeña isla, el estadio recuerda que todavía podemos naufragar juntos en una pelota.

Y POR ESO ES HERMOSA

Quizá eso buscamos sin saberlo. No sólo el triunfo. No sólo el espectáculo. Buscamos esa autorización fugaz para dejar de ser individuos blindados. Entramos al estadio con nombre propio y salimos con una palabra prestada: nosotros.

Luego se acaba. Se apagan las luces. La multitud se deshace. El desconocido vuelve a ser desconocido. Pero durante unos segundos hubo una intimidad exacta, sin pasado y sin futuro. Un abrazo sin currículum. Una familia instantánea. Una comunidad que nació de una pelota y murió antes de ponerse seria.

Y tal vez por eso fue hermosa: porque no alcanzó a mentir demasiado.