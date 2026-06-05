Finales NBA 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Juego 2 de Spurs vs Knicks

¡Juego 2 de las finales NBA! Hoy se transmitirá el segundo partido. (ADAM DAVIS/EFE)

El segundo juego de las finales de la NBA se jugará este viernes 5 de junio. Después del Juego 1, en el que los Knicks tomaron la victoria tras de una partida tensa con tan sólo 10 puntos, los Spurs buscan empata la serie. Descubre dónde ver el partido.

¿Cómo van las finales entre Spurs y Knicks?

El miércoles pasado los Knicks vencieron a los Spurs en un juego que cortó el aliento a muchos fanáticos de ambos equipos.

En él, Jalen Brunson de los Knicks empezó lento pero poco a poco se fue consolidando como unos de los jugadores más importantes del partido con 30 puntos. Su compañero Karl Anthony-Towns también fue clave, anotando 18 puntos y recuperando 12 rebotes. En el otro equipo, el joven estrella Victor Wembanyama logró 26 puntos en su debut de finales.

Nueva York regresó de un déficit de 14 puntos que cargaba en la entrando a la segundo mitad para derrotar a San Antonio por diez al final. .

Nueva York acumuló doce juegos ganados consecutivamente durante la postemporada con este juego, convirtiéndolo en el tercer equipo en lograr tal logro en una sola temporada.

Los Knicks de Nueva York buscan su codiciado tercer título después de 56 años sin uno y casi tres décadas de no llegar a las finales. Por otro lado, los Spurs de San Antonio se consolidarían como una de las superpotencias del baloncestio norteamericano con 6 títulos si llegan a ganar este campeonato.

¿Cuándo será el partido Spurs vs. Knicks?

El siguiente partido se transmitirá hoy viernes 5 de junio a las 18:30 horas de la Ciudad de México. El partido se jugará en la Frost Bank Arena de San Antonio, Texas ante más de 18,000 aficionados expectantes.

Será la perfecta oportunidad para que fanáticos de ambos equipos arranquen el fin de semana con una presentación espectacular el viernes. El siguiente juego será el próximo lunes 8 de junio.

KNICKS. SPURS. GAME 2 🍿



Jalen Brunson's late-game heroics (30p, 13 in 4Q) powered New York to a thrilling Game 1 road victory and a historic 12th straight postseason win.



Will Wemby and the Spurs even the series 1-1, or will the Knicks go up 2-0?



The NBA Finals continue… pic.twitter.com/ETi4bzNPcZ — NBA (@NBA) June 5, 2026

¿Dónde ver el partido Spurs vs. Knicks?

Para todos los amantes del baloncesto, el partido se transmitirá a través de ESPN. Todos los que cuenten con servicios de streaming podrán sintonizar el partido en Amazon Prime Video y Disney+.