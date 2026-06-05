¡Oficial! Los Bears de la NFL se mudan a Indiana: ¿Por qué ocurre este cambio y a partir de cuándo?

Chicago Bears El equipo anunció oficialmente que comenzarán próximamente la construcción de su próximo estadio fuera de la ciudad de Chicago.

Después de meses de negociaciones, los Chicago Bears informaron oficialmente que estarán desarrollando un nuevo estadio en la comunidad de Hammond, Indiana. Uno de los equipos más antiguos del futbol americano de Estados Unidos cambiará de sede luego de no llegar a un acuerdo con su ciudad de origen. Esto es todo lo que tienes que saber.

Los Bears de la NFL anuncian su mudanza a Indiana

En un comunicado oficial reciente, los Bears declararon: “Los Chicago Bears han agotado todas las oportunidades para permanecer en Chicago, que era nuestro objetivo inicial. No existe un sitio viable en la ciudad. Como resultado, los únicos sitios bajo consideración son Arlington Heights y Hammond”.

Statement from Chairman George H. McCaskey and President & CEO Kevin Warren: pic.twitter.com/U4lHzSV8Zv — Chicago Bears (@ChicagoBears) June 5, 2026

Esta declaración cierra la puerta a un nuevo desarrollo en el lakefront o Soldier Field, donde juegan actualmente.

¿Por qué los Bears se mudan a Indiana?

El principal motivo es la necesidad de la franquicia por tener un estadio moderno con techo retráctil o fijo, que Soldier Field no puede ofrecer sin remodelaciones costosas e insuficientes. Las negociaciones con líderes de Illinois para incentivos en Arlington Heights (suburbio noroeste) han enfrentado obstáculos legislativos, como la falta de aprobación de paquetes de infraestructura y alivios fiscales

Ante esto, Indiana ofreció un atractivo paquete en Hammond (cerca de Wolf Lake), con apoyo estatal de alrededor de 1.000 millones de dólares en bonos, lo que ha convertido la decisión en una competencia interestatal. Los Bears buscan maximizar el potencial económico, accesibilidad y capacidad para generar ingresos a través de un distrito de entretenimiento mixto.

¿Cuándo se mudarán los Bears a Indiana?

La construcción del nuevo imbueble no comenzaría inmediatamente; dependerá de aprobaciones finales, financiamiento y permisos. Se espera que el nuevo estadio esté operativo varios años después de la decisión, manteniendo al equipo en Soldier Field durante la transición. No hay todavía una fecha definitiva de mudanza, ya que el equipo permanecerá aún en el área metropolitana de Chicagoland, ya sea en Illinois o cruzando a Indiana.

Lo que sí se sabe, es que los Bears tienen un contrato para permanecer en el Soldier Field hasta 2033, por lo que es probable que la franquicia busque terminar el estadio para esta fecha y culminar la mudanza.

¿Dejarán de llamarse Chicago Bears?

A pesar de la mudanza, el equipo mantendrá el nombre que los ha identificado durante tantos años. Esta no será la primera la única franquicia que juega en una ciudad diferente a la que indica. Tal es el caso de los Dallas Cowboys (Arlington), San Francisco 49’ers (Santa Clara) New York Giants (Nueva Jersey), New York Jets (Nueva Jersey), que juegan en ciudades distintas a las que indica su nombre.