Uziel Muñoz se queda corto en Madrid y finaliza séptimo en el lanzamiento de peso

UZIEL MUÑOZ. Un resultado discreto para el subcampeón mundial. (ZIPI ARAGON/EFE)

El mexicano Uziel Muñoz finalizó en la séptima posición del concurso de lanzamiento de peso en el mitin de pista cubierta de Madrid, al registrar un mejor intento de 19,85 metros, lejos de la pelea por la victoria y por debajo de sus expectativas personales.

Muñoz, de 30 años, llegaba a la capital española con la intención de superar la barrera de los 20 metros, cifra que considera fundamental para mantenerse en la élite mundial. Su desempeño contrastó con la actuación de Jordan Geist, campeón de la prueba con un lanzamiento de 22,04 metros.

LLEGA CON HISTORIAL SÓLIDO PERO POCA EXPERIENCIA BAJO TECHO

El mexicano posee una mejor marca personal al aire libre de 21,95 metros, registrada en los Mundiales de Tokio 2025, donde logró una histórica medalla de plata, el mejor resultado de su carrera y uno de los más destacados para México en la prueba de impulso de bala.

Sin embargo, la competencia de Madrid representó apenas su segunda aparición en pista cubierta. Una semana antes había debutado en Ostrava, República Checa, donde obtuvo el sexto lugar con 20,09 metros, un registro que esperaba mejorar en el recinto madrileño.

DIFICULTADES EN GALLUR

En la pista techada de Gallur, Muñoz fue el único entre los siete participantes que no logró superar los 20 metros. Su mejor lanzamiento llegó en el tercer intento, mientras que cometió un nulo en su segundo tiro, lo que complicó sus aspiraciones de meterse entre los primeros puestos.

El concurso mostró un nivel muy competitivo, especialmente entre los lanzadores estadounidenses y jamaicanos, quienes dominaron el podio.

PODIO DE ALTO CALIBRE INTERNACIONAL

La victoria correspondió al estadounidense Jordan Geist, quien lanzó 22,04 metros para asegurar el triunfo con autoridad. En segundo lugar, se ubicó el jamaicano Rajindra Campbell, medallista olímpico de bronce en París 2024, gracias a un sólido intento de 21,94 metros.

El tercer lugar fue para otro estadounidense, Roger Steen, quien registró 21,88 metros, completando un podio que dejó patente la potencia de los lanzadores de América en el circuito internacional.