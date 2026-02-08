Los Seahawks se vengan de los Patriots

PROTAGONISTA. El pateador Jason Myers rompió récords. (CHRIS TORRES/EFE)

Los Seattle Seahawks se cobraron la deuda pendiente que arrastraban desde hace once años ante los New England Patriots y los derrotaron con autoridad 13-29 en el Super Bowl LX, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para conquistar el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

JASON MYERS FIRMA UN RÉCORD HISTÓRICO EN EL SUPER BOWL

La victoria de Seattle estuvo impulsada por la pierna infalible de Jason Myers, quien convirtió cinco goles de campo, un récord absoluto en la historia del Súper Bowl, y quien sostuvo el ritmo ofensivo mientras el juego aéreo encontraba estabilidad.

Myers abrió el marcador con un gol de campo de 33 yardas en el primer cuarto (3-0), seguido de dos más en el segundo periodo: 39 y 41 yardas para el 6-0 y 9-0.Ya en la segunda mitad, volvió a responder con otro intento de 41 yardas (12-0) y, en el cierre del último cuarto, conectó su quinto gol de campo, de 26 yardas, para poner el marcador 22-7.

Una actuación quirúrgica e histórica.

DARNOLD Y BARNER ROMPEN EL CERO EN LA ZONA ROJA

El dominio defensivo de Seattle permitió a la ofensiva trabajar sin prisas.A 13:24 del último cuarto, el quarterback Sam Darnold encontró en la zona de anotación a AJ Barner con un pase de 16 yardas, el único touchdown ofensivo del equipo. Con el punto extra, Seattle se adelantó 19-0.

La respuesta de los Patriots llegó apenas un minuto después.Drake Maye, en su primer Súper Bowl, lanzó un bombazo perfecto para Mack Hollins, quien se escapó para un touchdown de 35 yardas, el 19-7 que intentó reanimar a New England.

NWOSU SENTENCIA EL CAMPEONATO CON UNA JUGADA DEFENSIVA

Tras otro gol de campo de Myers para el 22-7, llegó la acción que definió el trofeo:con 4:27 por jugar, Uchenna Nwosu interceptó a Drake Maye y regresó el balón 45 yardas hasta las diagonales, ampliando la ventaja a 29-7 y silenciando cualquier atisbo de remontada.

New England solo pudo volver a anotar con 2:21 restantes, un pase de 7 yardas de Maye a Rhamondre Stevenson, dejando el marcador 29-13 tras fallar la conversión de dos puntos.

SEATTLE DOMINA EN AMBOS LADOS DEL BALÓN

Los Seahawks nunca perdieron el control del partido. Su fórmula fue clara:

Cinco goles de campo que quebraron el ritmo de New England.

que quebraron el ritmo de New England. Un plan defensivo impecable , presionando constantemente a Drake Maye.

, presionando constantemente a Drake Maye. Un Sam Darnold preciso , sin pérdidas y tomando decisiones seguras.

, sin pérdidas y tomando decisiones seguras. Un impacto defensivo que culminó con el pick-six de Nwosu.

Mike Macdonald, en su primer año como entrenador en jefe, llevó a Seattle a rozar la perfección durante la temporada y completó el camino con un anillo que la afición llevaba más de una década esperando.

LOS SEAHAWKS, CAMPEONES DEL SUPER BOWL LX

Con el 29-13, Seattle levanta su segundo título en la NFL y consigue la victoria más simbólica posible:una venganza deportiva, once años después de aquella dramática derrota en Phoenix.

Y en una noche bañada por espectáculos, récords y reivindicaciones, Seattle volvió a escribir su nombre en la historia del futbol americano.