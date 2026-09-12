Enric Mas, virtual campeón de la Vuelta a España

Vuelta a España - etapa 20. El líder de la general Enric Más del Movistar durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil de 187 kilómetros este sábado. (Javier Lizon/EFE)

El español Enric Mas es el virtual ganador de la Vuelta a España tras la etapa reina disputada este sábado entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, que ganó su compatriota Mikel Landa.

Sólo una desgracia podría impedir que Mas se corone el domingo como ganador de su primera Vuelta.

“Estoy feliz, he ido contando los kilómetros mientras se acumulaban las emociones”, dijo Enric Mas en la meta del Collado del Alguacil, ya como virtual ganador de la 81 edición de la Vuelta a España.

“Queda un día, pero estoy emocionado, se juntan muchas emociones de todo tipo, piensas en la familia, los amigos, en el equipo, en toda la gente que me acompaña desde mis inicios en el ciclismo. No tengo palabras”, resumió el maillot rojo.

Un triunfo de la confianza, de la fortaleza mental en todo momento, y del trabajo individual y de todo el equipo Movistar.

Mikel Landa, segunda victoria en La Vuelta

Vuelta a España- Etapa 20. Mikel Landa celebra su segunda victoria en La Vuelta después de 11 años. (EFE)

En la penúltima etapa este sábado Mikel Landa, el veterano de 36 años se alzó con su segunda victoria en esta prueba, 11 años después de la primera.

El ciclista del Soudal-Quick Step se impuso en solitario en la cima del Collado del Alguacil, tras atacar a siete kilómetros de la meta, dejando atrás a sus dos últimos compañeros de escapada, el noruego Tobias Johannssen y el belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.

Tras una dura etapa de 186.8 kilómetros, Mas defendió con éxito su maillot rojo frente al resto de favoritos. “Son sensaciones nuevas para mí”, afirmó Mas, tras cruzar la meta.

El pedalista de Movistar Team aguantó los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz durante la etapa y el último intento del austriaco Felix Gall cerca de la cima del Collado del Alguacil para quedarse a un paso de su primera Vuelta a España.

El esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a ganar su quinta Vuelta a España, se mantiene en segundo lugar de la clasificación general, a 2 minutos 15 segundos de Mas, mientras Gall es tercero, a 2 minutos 44 segundos del español. Por su parte, el mexicano César Macías terminó la carrera en el sitio 121.

El domingo tendrá lugar la etapa 21 y última de la Vuelta a España, de 112 km con salida y llegada en Granada.