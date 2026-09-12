‘Checo’ Pérez mejora en posición de salida desde que maneja el Cadillac

Fórmula 1-GP de España. El piloto de Cadillac Sergio Pérez aspira a mejorar en el GP de España, en el que arrancará desde el sitio 18. (@CadillacF1News_)

Una leve mejora, pero mejora al fin, es la que obtuvo Sergio Pérez desde que maneja el Cadillac en la Fórmula 1, el mexicano saldrá desde el sitio 18 para la carrera del domingo en el Gran Premio de España, donde Lando Norris lo hará desde la pole position.

Previo a la competencia en el circuito Madring, la escudería Cadillac veía el Gran Premio de España como una posibilidad para poder aprovechar las condiciones de carrera y tratar de ganar un punto.

Durante la clasificación, ‘Checo’ Pérez se ubicó en el sitio 19 al ser eliminado en la Q1, pero tras sanción a Carlos Sainz, saldrá desde el lugar 18.

Tras el resultado el mexicano dijo que han dado un paso adelante en cuanto a la configuración al quedar a medio segundo del español Alonso Pérez que saldrá delante de él.

“Estoy muy, muy contento con esta sesión de clasificación. Hemos sacado el máximo partido al programa previsto. Estoy muy satisfecho con mis vueltas: muy limpias y llevándolas al límite”, dijo el mexicano.

“Me alegra mucho haber reducido la diferencia con los Williams y los Aston. Nos hemos centrado mucho en la carrera, así que espero poder meterme en la pelea mañana y divertirme un poco con ellos; de lo contrario, podría ser una carrera muy complicada”, añadió.

El piloto tapatío confía en que la carrera será una oportunidad única para poder pensar en meterse al top 10, sabe que debe ser precavido y también reconoce que cuenta con una desventaja por el desempeño aerodinámico del MAC-26.

“Creo que es una cuestión de carga aerodinámica. Está muy claro qué nos falta: carga y resistencia aerodinámica. Pero, en general parece que hay un progreso muy sólido y una dirección muy clara de cara al futuro, así que soy optimista respecto a lo que está por venir”.

Lando Norris sorprende a Kimi Antonelli

Gran Premio de España. Lando Norris, vigente campeón del mundo, se dijo sorprendido de lograr la pole en el nuevo circuito Madring. (@F1)

Lando Norris logró, en el último giro, la pole position, tras derrotar a Andrea Kimi Antonelli mientras Ferrari volvió a perder el ritmo en el momento clave.

Norris llevó su McLaren al extremo parta quedarse con la pole con 1m31.824s dejando en segundo a Kimi Antonelli (Mercedes) por 0.011s.

El vigente campeón del mundo Norris se dijo sorprendido de lograr la pole en el nuevo circuito Madring, marcando “una de las mejores vueltas de mi carrera” para batir al líder del campeonato Kimi Antonelli.

“Estoy en shock. Un poco sorprendido de estar aquí ahora”, dijo británico tras conseguir su tercera pole de la campaña, y la tercera en cuatro grandes premios.

“Dios mío, probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera. Estoy muy, muy contento, orgulloso y feliz por el equipo. Fue simplemente una de esas vueltas en las que todo encajó”.

Red Bull supera a los Ferrari

Max Verstappen (Red Bull) saltó a la tercera posición en su intento final para superar a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Desde la sexta posición saldrá George Russell (Mercedes), a su lado Oscar Piastri (McLaren), en la octava Lia Lawson (Red Bull Racing), seguidos por Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Libland, que completan el Top 10.