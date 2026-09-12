Shane Lowry acelera el paso hacia la victoria en el Abierto de Irlanda

DP World Tour. El irlandés Shane Lowry está cerca de obtener su segunda victoria en el Abierto de Irlanda. (Foto especial)

El irlandés Shane Lowry mantuvo su juego sólido en el Abierto de Irlanda y saldrá para la ronda final con una ventaja de cuatro golpes, después de firmar tarjeta de 65 golpes el sábado tras otra exhibición magnífica en Doonbeg.

La estrella de Offaly se mantuvo en lo más alto de la clasificación y situarse en una posición inmejorable para conquistar el título por segunda vez, desde 2009, cuando era amateur.

Shane brilló ante la mirada de espectadores entre los que se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; para ello, se apoyó en su característico juego corto durante unos tensos últimos nueve hoyos, rodeado de una gran multitud en West Clare.

El campeón de 2009 tuvo un comienzo perfecto, embocó birdie en el primer hoyo, sumando en el cuarto y octavo. Su único bogey del día llegó en el quinto hoyo.

La reacción de Lowry no tardó, sumó más birdies en los hoyos 10, 12 y 15, para tomar el control del torneo.

Su compañero de grupo, Jacob Skov Olesen, logró empatar al irlandés en dos ocasiones durante la parte central de la ronda. Sin embargo, el danés no pudo igualar el nivel de Lowry en los greens, y el favorito local terminó distanciándose en la recta final.

“Siempre que juegas al golf en un campo tipo links con vientos de entre 15 y 20 millas por hora, la situación se complica y te enfrentas a situaciones comprometidas para salvar el par. Creo que hoy hice un gran trabajo manteniéndome concentrado en el momento y jugando mi propio juego”, dijo el líder de 39 años.

“Disfruté muchísimo en los últimos nueve hoyos. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Jugar en el último partido y liderar el torneo de casa es una situación privilegiada y, la verdad, debería ser divertido”, añadió.

Joaquín Niemann es tercer sitio

Otro jugador destacado de la jornada fue Joaquín Niemann, líder el jueves, quien con ronda de 65 llegó al tercer sitio de la tabla, a siete impactos de distancia de Lowey, y a tres de Olesen.

Rory McIlroy, el campeón defensor perdió el control de su juego en sábado con un 74 (+4) que lo dejó ubicado en un empate al sitio 50.

El español Jon Rahm también ha quedado lejos de contender por el título después de ronda de 72 (+2) y suma de -1 golpe que lo coloca entre los 30 mejores de la tabla.