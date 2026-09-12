Refuerzo del América sufre accidente vial en Brasil, ¿Cuál es su estado de salud?

Santiago Ramos Mingo Santiago Ramos Mingo llegó el viernes a México para convertirse en nuevo jugador del América. (América)

Santiago Ramos Mingo sería el nuevo refuerzo del América para darle más forma a la zaga, sin embargo, el defensa tuvo un percance antes de llegar a México y ya revelaron su estado de salud.

¿De qué se le acusa a Santiago Ramos Mingo, posible refuerzo del América?

Según el diario Récord, Mingo tuvo un percance y ahora se le acusa de no cumplir con el pago de daños ocasionados, además de otras situaciones.

En adición, Santiago Ramos Mingo llegó el viernes a México para convertirse en nuevo jugador del América, pero antes de su viaje tuvo un accidente automovilístico en Brasil y por ende tiene un conflicto legal.

Así también, una de las personas involucradas en el percance acusa a Mingo de no haber cumplido con lo que habían acordado para reparar los daños ocasionados a su automóvil.

¿Cuál es el estado de salud de Santiago Ramos Mingo?

Pero este accidente en realidad pasó el martes 8 de septiembre, cuando Ramos Mingo todavía se encontraba en Brasil y en el auto el jugador iba de copiloto.

Según el reporte, no hubo personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales, pero Mingo se habría deslindado del pago.

De acuerdo con la propietaria del automóvil impactado, el futbolista aceptó el acuerdo para que se hiciera cargo de los daños a cambio de no presentar una denuncia ante la policía.

“Inicialmente, acordó reembolsar íntegramente el valor invertido en el vehículo, con la condición de que no presentáramos una denuncia”, señaló.

De esta forma, Mingo tiene una acusación por un adeudo de un percance que tuvo antes de llegar a México, por lo que deberá resolver su situación antes de firmar con América.