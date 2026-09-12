¿Por qué Iván Tona no llega al América como refuerzo?

Iván Tona. El mediocampista de 26 años permanecerá con Xolos el resto del torneo. (Mexsport)

América esperaba que Iván Tona llegara como uno de sus refuerzos de lujo para esta temporada, sin embargo, de último minuto el fichaje se cayó y no será parte del equipo de Coapa.

¿Por qué Iván Tona no llegó al América?

Apenas se dio a conocer que faltaban detalles para que Iván Tona fuera jugador azulcrema, la realidad es que no pudo concretarse la negociación entre ambas partes y continuará con los Xolos de Tijuana.

Tanto el jugador como el Club América no llegaron a un acuerdo que dejara satisfechos a ambos, por lo que optaron por no cerrar el fichaje.

En un principio, ambas partes parecían estar conformes con el traspaso, pero desafortunadamente, los clubes y los representantes del futbolista no estuvieron de acuerdo en los términos de este contrato.

¿Dónde jugará Iván Tona el resto del Apertura 2026?

Así también, el mediocampista de 26 años permanecerá con Xolos el resto del torneo, dejando al América sin un refuerzo de calidad en la zaga.

Además, Almada continúa con problemas en la defensa central, una de las posiciones de prioridad y parece que no llegaría nadie más a ocupar ese puesto.

Un refuerzo que sí llegará al nido será Santiago Ramos Mingo, un defensor argentino quien sería que ocupe el espacio que dejó Sebastián Cáceres, pero tuvo un accidente previo a su partida.

Es por esto que Almada utilizaría a Ramón Juárez como el sucesor principal en la central e Israel Reyes estaría de lleno en la contención.