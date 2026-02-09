Liga MX: ¿Quién es Thiago Espinosa, el fichaje de última hora del Club América? (Transfermarkt )

El lateral uruguayo Thiago Espinosa, procedente del Racing de Montevideo, llega como un potente refuerzo y se suma al ataque de las Águilas.

Está confirmado el nuevo fichaje del América; El lateral izquierdo, de apenas 21 años, se integra a la plantilla azulcrema para el Clausura 2026.

¿Quién es Thiago Espinosa, nuevo refuerzo del América?

El último fichaje de Jardine se concretó de última hora. Thiago Espinosa se incorporó al equipo en el cierre de registros, al límite del plazo.

Este joven, de apenas 21 años, es considerado una de las promesas del futbol uruguayo.

Fichado el 15 de enero de 2024, Thiago debutó en el CA Peñarol y posteriormente se integró al Racing Club de Montevideo, donde destacó por su dominio y fuerza por la banda izquierda, un aspecto importante para Jardine.

El jugador portaba el número 6 del Racing Club, equipo de Primera División de la liga AUF del futbol uruguayo.

Con un valor de mercado de 1.20 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, Thiago Nahuel Espinosa Dovat, nacido en Rosario, Uruguay, con una estatura de 1.74 metros, se incorpora al Club América este año.

Thiago Espinosa llega al América en calidad de préstamo

Espinosa llega a las Águilas gracias a un acuerdo entre clubes.

El contrato incluye una cláusula de opción de compra obligatoria, por lo que América estaría comprometido a adquirir la carta de Thiago si se cumplen las condiciones establecidas en el préstamo y si el desempeño del uruguayo convence a Jardine.

Este jugador se caracteriza por su rapidez, desborde y agresividad por la banda izquierda, requisitos indispensables en los planteamientos que el director técnico buscaba desde hace tiempo para las Águilas, ya que esa zona había sido un punto débil del equipo.

Esto lo convierte en un socio ideal para los extremos brasileños del América, lo que podría generar una alianza capaz de provocar complicaciones constantes a las defensas y mediocampos rivales.

Aunque Thiago se ha desempeñado principalmente como lateral izquierdo, su formación le permite jugar como volante externo e incluso como extremo por ese mismo sector.