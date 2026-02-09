¿Qué necesita Pumas para avanzar a octavos de final en la Concachampions ante San Diego FC?

¿Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC? Pumas se juega su continuidad en la Concachampions. Todo se define en Ciudad Universitaria. (@PumasMX)

Pumas recibirá en Ciudad Universitaria a San Diego FC en el partido de vuelta, con el objetivo de evitar la eliminación y avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

El partido Pumas vs. San Diego FC, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, se llevará a cabo este martes 10 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué necesitan los Universitarios para no quedar eliminados?, esto tras perder 4-1 en el partido de ida frente a San Diego FC. Aquí te lo decimos.

¿Qué necesita Pumas para no ser eliminados de la Concachampions?

El Club Universidad tendrá en el Estadio Olímpico una sola oportunidad para remontar la goleada recibida en el partido de ida ante San Diego FC, y ya se prepara intensivamente durante el calentamiento previo para intentar revertir el marcador global.

¡Unidos y convencidos de lo que somos, estamos listos para jugar la vuelta ante San Diego F.C.! 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/SMkh9GbsgC — PUMAS (@PumasMX) February 10, 2026

De acuerdo con las reglas de clasificación de la Copa de Campeones - la máxima competición de clubes organizada por la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe - la forma de clasificación directa del Club Universidad Nacional sería obtener una victoria por dos goles en el Estadio Olímpico Universitario ante el equipo comandado por Mikey Varas.

Por otra parte, sí Pumas logra vencer a San Diego FC 3-0, el criterio de gol de visitante le permitiría evitar la eliminación, ya que el marcador global sería de 4-4, recordando que en el partido de ida los universitarios perdieron por 4-1.

En el hipotético escenario de que San Diego anote al menos un gol en la portería defendida por Keylor Navas y Pumas logre empatar el marcador global, se jugarían prórrogas eliminatorias, por lo que el partido se definiría mediante una tanda de penales como criterio de desempate, ya que la Concachampions es un torneo de eliminación directa.

La otra posibilidad para que Pumas avance a la siguiente ronda es una victoria definitiva que supere los tres goles de ventaja del rival; es decir, una diferencia de cuatro goles, lo que representaría una remontada importante para los universitarios y un escenario complicado para el club estadounidense.

Sin embargo, una anotación de la visita condicionaría el resultado, por lo que lo esencial para Pumas será definir el encuentro de manera contundente.

El DT de San Diego FC pide a su equipo que no se confíe ante la vuelta con Pumas

Mikey Varas, director técnico de San Diego FC, pidió a su equipo no confiarse pese a la diferencia de tres goles obtenida en el partido de ida, ya que reconoce en Pumas a un rival con trayectoria, una plantilla competitiva y capacidad para generar sorpresas, por lo que trabajan en una preparación constante para afrontar de manera sería el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

El estratega estadounidense señaló que es consciente de lo que necesita el conjunto auriazul para avanzar a la siguiente ronda, pero confía en que su equipo está preparado para responder a las circunstancias que se presenten en el partido de este 10 de febrero.

Al respecto, el DT de San Diego FC, dijo en conferencia previa, “Pumas es un club muy grande e histórico, con muy buenos jugadores y un entrenador capacitado. Nosotros siempre trabajamos desde la humildad; lo que pasó no significa nada para el futuro, no hay nada definido”, apuntó Mikey Varas ante el encuentro de vuelta con los felinos.