Liga MX Femenil: resultados y equipos clasificados al momento a la Liguilla del Apertura 2026 (@ fcjuarezfemenil/@americafemenil/@rayadas)

Este lunes terminó la Jornada 12 de 14 de la Liga MX Femenil Apertura 2026, con los resultados, algunos equipos lograron sumarse a la Liguilla en busca del campeonato del torneo.

Al momento, ya hay 6 de 8 lugares ocupados en la fase final de la Liga Femenil. Aquí te presentamos los detalles.

Resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Estos fueron los resultados de la última jornada de la Liga Femenil, destacando encuentros como el Clásico Regio, Xolos vs. Puma y Atlas vs. Puebla.

Xolos vs. Pumas 1 - 1.

Pachuca vs. Necaxa 5 - 0.

Atlético de San Luis vs. América 0 - 7.

Cruz Azul vs. Toluca 1 - 2.

Juárez vs. Querétaro 2 - 1.

Tigres vs. Monterrey 2 - 2.

Atlante vs. Chivas 0 - 1.

Atlas vs. Puebla 2 - 1.

Santos vs. León 1 - 2.

¿Qué equipos estarían en la Liguilla?

La Liga Femenil de México confirmó que a solo 2 jornadas de terminar el torneo, el Grupo A llenó todos sus lugares, mientras que a el Grupo B le quedan 2 lugares para la fase final del Apertura 2026.

Grupo A

Rayadas.

Tigres.

Juárez.

Toluca.

Grupo B

América.

Chivas.

Los equipos de Atlas, Pumas y Atlético de San Luis aún estarían en posibilidad de avanzar a la Liguilla de la Liga MX en el Grupo B, tratando de sumar 6 puntos en estas últimas 2 jornadas. Los partidos correspondientes a los cuartos de final se jugarían de la siguiente manera.

Primer lugar del Grupo A vs. Cuarto lugar del Grupo B.

Primer lugar del Grupo B vs. Cuarto lugar del Grupo A.

Segundo Lugar del Grupo A vs. Tercer lugar del Grupo B.

Segundo Lugar del Grupo B vs. Tercer lugar del Grupo B.

Partidos de la Jornada 13

Esta semana del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre se jugarán los partidos de la penúltima jornada de la Liga MX Apertura 2026. Aquí está el calendario de la Jornada 13.

Viernes

Toluca vs. Chivas.

Atlas vs. Tigres.

Rayadas vs. Pumas.

Sábado

Xolos vs. Cruz Azul.

Querétaro vs. Pachuca.

Necaxa vs. Santos.

Domingo

Puebla vs. Juárez.

América vs. Atlante.

Lunes