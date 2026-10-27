Juego 4 Brewers vs Rays: horario y canales para ver EN VIVO la Serie Mundial 2026 este martes 27 de octubre

Brewers vs Rays Con una ventaja de 3-0 arriba, los Milwaukee Brewers se preparan para enterrar a los Tampa Bay Rays y reclamar su primer título.

Los fanáticos y fanáticas de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) podrían presenciar este martes 27 de octubre el encuentro final de Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays en la Serie Mundial 2026, después de que los primeros tres juegos inclinaran la balanza de manera casi definitiva hacia los Cerveceros.

Sin embargo, los Rays aún sujetan la esperanza de mantenerse en la contienda y, siguiendo la norma no escrita de la impredecibilidad del Rey de los Deportes, podrían aprovechar el calor de su afición local para remontar en este Juego 4, antes de que los Brewers arrebaten el título del Clásico de Otoño repitiendo la barrida que dieron a Los Ángeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Brewers vs Rays: ¿cuándo, dónde y a qué hora será el Juego 4 de la Serie Mundial 2026?

La tarde de ayer lunes 26 de octubre, los Tampa Bay Rays sufrieron una derrota definitiva 10-1 ante los Milwaukee Brewers en su propio estadio, por lo que el Juego 4 se ha convertido en el duelo decisivo de la Serie Mundial 2026.

Will the Brewers win their first title or can the Rays force a Game 5? Watch Game 4 of the #WorldSeries tonight at 8 PM ET on FOX, FOX One and FOX Deportes! https://t.co/JLV2dLcZkH — MLB (@MLB) October 27, 2026

El encuentro que se llevará a cabo este martes 27 de octubre, nuevamente en el Tropicana Field ubicado en St. Petersburg, Florida —casa de los Rays—, ha elevado la expectativa del público fanático de las Grandes Ligas: ¿Brewers reclamará su primer título de Serie Mundial o los Tampa Bay Rays tendrán una remontada que les permita extender su participación en el torneo, alimentando la esperanza de una hazaña nunca antes vista en la historia de la MLB?

Cual sea el resultado final, el Juego 4 Brewers vs Rays es un duelo imperdible que podrás sintonizar a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Brewers vs Rays EN VIVO: canales y streaming para ver el Juego 4 de la Serie Mundial

Las opciones para seguir la transmisión en vivo desde México del tercer juego en esta reñida e histórica competencia, son las siguientes:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

Abridores Juego 4 Brewers vs Rays en el Clásico de Otoño 2026

La tensión aumentó considerablemente desde la tercera derrota de los Tampa Bay Rays, quienes tratarán de mantenerse en la contienda a toda costa enviando al lanzador derecho Griffin Jax al montículo, quien atravesó una metamorfosis de relevista a abridor con 23 aperturas este 2026 y registra una efectividad postemporada de 3.72 después de permitir carreras en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Por otra parte, a pesar de que los Milwaukee Brewers no han anunciado a su lanzador abridor para este juego decisivo, algunos especialistas especulan que podrían delegar la responsabilidad a Dustin May, quien cuenta tanto con experiencia como temple de haber lanzado previamente en una Serie Mundial.

“Vamos a salir a competir el uno por el otro tan fuerte como podamos. Tenemos que terminar el trabajo, tenemos que seguir presionándolos”, declaró Brice Turang, segunda base de los Cerveceros, lo que representa el choque definitivo entre la gloria inmediata y la supervivencia absoluta en el Clásico de Otoño 2026.