Memo Ochoa recibe la Medalla Anáhuac

HONOR. La Universidad Anáhuac reconoce el legado, liderazgo y trayectoria de Memo Ochoa. (Regina Ortiz Peña)

Guillermo “Memo” Ochoa, legendario guardameta mexicano, recibió este martes la Medalla Anáhuac en Deporte 2026, reconocimiento que distingue su trayectoria en el futbol y su liderazgo dentro y fuera de las canchas.

Durante la ceremonia, celebrada en el Centro Cultural Anáhuac del Campus Norte, el exguardameta invitó a los universitarios a perseguir sus sueños con disciplina y a utilizar sus capacidades para abrir oportunidades a los demás.

Un mensaje de disciplina y liderazgo

“Un sueño por sí solo no cambia nada. Lo que hacemos cada día para alcanzarlo, sí”, expresó Ochoa ante la comunidad universitaria, al recordar sus inicios en el futbol y los obstáculos que enfrentó durante más de dos décadas de carrera profesional.

El exseleccionado mexicano destacó que el talento no es suficiente para alcanzar los objetivos y que la preparación, la constancia y la capacidad de levantarse después de una derrota son fundamentales. “Un líder no es el que habla más, ni el que más aplausos recibe. Es quien asume responsabilidades, da el ejemplo y ayuda a que su equipo sea mejor”, afirmó.

. Memo Ochoa recibe la máxima distinción deportiva de la Universidad Anáhuac. (Regina Ortiz Peña)

Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

La medalla reconoce su trayectoria deportiva y los valores de liderazgo, compromiso social y servicio que la Universidad Anáhuac busca destacar en figuras que inspiran a las nuevas generaciones.

La distinción fue entregada por el rector de la Universidad Anáhuac México, Jesús Villagrasa Lasaga, quien resaltó la manera en que Ochoa ha puesto su talento al servicio de sus equipos y de México.

Un vínculo especial con la Universidad Anáhuac

El reconocimiento también tuvo un significado personal para el exguardameta, quien estudió Administración de Negocios en la institución.

Durante la ceremonia se recordó, además, el vínculo de su familia con la universidad: su hermana también fue alumna y destacó en el tenis.

Una nueva etapa tras el retiro

Ochoa aprovechó el encuentro para hablar de la siguiente etapa de su vida tras su retiro del futbol profesional, anunciado en julio pasado después de disputar su sexto Mundial.

Explicó que busca contribuir al desarrollo de jóvenes deportistas que, pese a tener talento, encuentran dificultades para acceder a oportunidades debido a su origen, sus recursos económicos o la falta de visibilidad.

El talento no tiene código postal

“El talento no tiene código postal”, señaló el exarquero al insistir en que las condiciones económicas o el lugar de nacimiento no deberían determinar hasta dónde puede llegar una persona.

Al concluir, Ochoa invitó a los estudiantes a prepararse, aprender de sus errores y mantener sus valores. “Liderar no es solo llegar a la cima, es abrir el camino para que otros también lleguen”, afirmó.