El jugador de menor estatura en la historia de la NBA será homenajeado por los Hornets: ¿Quién es y cuándo retirarán su número?

Muggsy Bogues El jugador de menor estatura en la historia de la NBA. (NBA)

El número de jersey de Muggsy Bogues, el jugador más pequeño en la historia de la NBA, será retirado por los Charlotte Hornets.

¿Quién es Muggsy Bogues?

Tyrone Curtis “Muggsy” Bogues nació en Baltimore, Maryland en 1965. A pesar de una infancia dura, el basquetbolista siempre pudo encontrar un escape en deportes como la lucha, el beisbol y, por supuesto, el baloncesto, donde siempre jugó la posición de armador.

El apodo “Muggsy” se le dio en las canchas de su juventud, como referencia a un personaje perteneciente grupo ficcional de delincuentes llamado The Bowery Boys, el cual era de corta estatura.

Bogues jugó para los Rhode Island Gulls en la universidad y fue elegido pick 12 del draft de 1987 por los Washington Bullets.

Fue parte del primer equipo de los Hornets, siendo convocado durante el draft de expansión 1988 en el cual también se formó el primer conjunto del Miami Heat. De las 14 temporadas permaneció en la NBA, 10 de ellas las jugó con Charlotte.

Promedió 7.7 puntos, 2.6 rebotes y 7.6 asistencias a lo largo de 889 juegos. Es el líder histórico de los Hornets en asistencias, robos y minutos jugados.

Con una estatura de 5 pies 3 pulgadas (equivalente a 1.60 metros), Bogues sostiene el récord del jugador con menor estatura en haber jugador en la NBA. Nunca dejó que esta impactara en su confianza o habilidad para jugar. “Probablemente caminaba pensando que medía 6 pies 5 pulgadas, así es como me veía a mí mismo y como me portaba. Sentía que pertenecía. Sentía que tenía las habilidades suficientes. Tenía el coeficiente intelectual para liderar un equipo [...] Debía ser exitoso”, dijo Bogues acerca de su altura.

El retiro de número es el mayor honor que un equipo le puede otorgar a un jugador en el baloncesto. Una versión grande de su jersey permanece colgado en las vigas del estadio y ningún otro jugador puede utilizar el número. Será el caso para el número 1 que Bogues vistió durante su década con los Hornets, el cual ahora formará parte del Spectrum Center. Su número será uno de los únicos tres, junto con el de Bobby Phills (13) y Dell Curry (30) en ser retirados.

“Tuvimos éxito, tal vez no el que hubiéramos querido y ganar el campeonato, pero tuvimos mucho éxito en la ciudad de Charlotte y ser reconocido con el jersey en las vigas significa el mundo para mí y mi familia”, expresó el jugador sobre la noticia.

Bogues continúa residiendo en Charlotte y mantiene varios proyectos para asistir a su comunidad. También se le recuerda por haber participado en la película Space Jam (1996), siendo uno de los jugadores a los que los Monstars le roban la habilidad de jugar.

La ceremonia para retirar el jersey de Bogues se llevará a cabo el próximo 11 de febrero de 2027.