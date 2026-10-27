Álvaro Ortiz, mexicano a seguir en el VidantaWorld Mexico Open

VidantaWorld Mexico Open Álvaro Ortiz probará suerte esta semana en Vidanta antes de llegar como miembro del PGA Tour en 2027. (Foto especial)

El PGA Tour hace parada en territorio nacional para celebrar una edición más del VidantaWorld Mexico Open a suceder del 29 de octubre al 1 de noviembre en el campo Vidanta Vallarta, donde en el field de 123 golfistas se encuentran seis mexicanos encabezados por Álvaro Ortiz, quien a partir de la próxima temporada ya será jugador del PGA Tour.

Ortiz, más Santiago De la Fuente, Mauricio Figueroa, Omar Morales y los amateurs Gerardo Gómez y Alejandro Fierro son los mexicanos que lucharán el fin de semana por alcanzar su mejor resultado en este torneo del PGA Tour en México.

De ese grupo de seis mexicanos, Figueroa y Fierro son debutantes en el torneo que esta vez reparte una bolsa de seis millones de dólares y otorga 500 puntos FedExCup Falls entre los mejores participantes.

Una de las varias figuras a seguir será Brian Campbell, el campeón defensor estadounidense, quien viene dispuesto a seguir haciendo historia en territorio nacional.

De la Fuente, en el radar

En este torneo los jaliscienses estarán bien representados no sólo por Álvaro, sino también por Santiago De la Fuente, quien hará su cuarta aparición y busca su tercer corte consecutivo, además viene de participar en el Hong Kong Open del Asian Tour donde terminó en un empate al sitio 17 el domingo pasado. El de Ocotlán, Jalisco fue el único que libró el corte en el evento de 2025, terminó en el T65.

Figueroa, por su parte, está ante la mejor oportunidad de llamar la atención de los patrocinadores que tanto necesita para continuar su carrera profesional, y qué mejor que hacerlo en el campo que le brindó la oportunidad de entrenar. Figueroa jugó en el PGA Tour Américas en 2025, pero para este año no consiguió mantener la membresía.

Álvaro Ortiz, a superar el T13

De Álvaro Ortiz se espera que este sea uno de sus mejores torneos. Viene de ganar dos eventos en el Korn Ferry Tour, eso le permitió terminar en el Top 10 de la lista de puntos en la gira de ascenso y con ello su tarjeta para jugar por primera vez en el PGA Tour en 2027. Su mejor resultado en Vidanta ha sido un T13 en el torneo de 2024.

Gerardo Gómez jugará por segunda vez, luego de que en 2025 no libró el corte, mientras Alejandro Fierro será el debutante. Omar Morales será la primera vez que juegue en este evento como profesional, el poblano de 23 años viene de un quinto sitio hace dos semanas en Dominicana, en el torneo de final de temporada del PGA Tour Américas.

Ellos son los seis mexicanos que intentarán escribir un capítulo distinto en la historia de este certamen del PGA Tour en México y que busca a un nuevo campeón, muchos desearán que sea mexicano.