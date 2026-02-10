Donovan Carrillo debuta este martes en los Olímpicos de Invierno: ¿a qué hora y dónde ver al mexicano?

Donovan Carrillo en las Olimpiadas de Invierno 2026 El patinador artístico debutará hoy en las Olimpiadas de Milano Cortina 2026 con su programa corto; de clasificar en los primeros 24 lugares, avanzará a la final olímpica.

El mexicano Donovan Carrillo se presentará en los Juegos Olímpicos de Invierno por segunda vez consecutiva tras su destacable participación en la edición olímpica de Beijing, cuando se coronó como el primer mexicano de la historia en clasificar al programa libre.

Este martes 10 de febrero, Carrillo debutará en las Olimpiadas Milano Cortina 2026, con la intención de repetir la hazaña de los juegos predecesores; esta emocionante expectativa coloca la vista de México, así como del mundo entero, en el patinador artístico conocido por sus vibrantes rutinas y perseverancia deportiva.

¿A qué hora será el programa corto de Donovan Carrillo?

El patinaje artístico se divide en dos segmentos: programa corto y programa libre. El primero de ellos suele tener casi tres minutos de duración y está enfocado a calificar la presición técnica con elementos obligatorios.

Esta presentación será la que Donovan Carrillo desempeñará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el día de hoy, junto al resto de los competidores masculinos en la categoría de patinaje artístico.

La competencia de programa corto iniciará este martes 10 de febrero a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, donde Carrillo tendrá que colocarse entre los primeros 24 competidores para clasificar al programa libre y, de esta forma, competir una vez más en la final olímpica.

¿Dónde ver la presentación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

México ha tenido los ojos puestos en el joven patinador desde los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing en el año 2022, cuando clasificó a la final y se colocó en la 22a posición de la competencia.

Esta nueva edición de las Olimpiadas invernales, Carrillo tiene la intención de repetir y superar la hazaña del torneo anterior, por lo que existen canales de televisión abierta y plataformas de streaming que facilitarán la transmisión de su presentación.

Hoy, martes 10 de febrero a las 11:30 AM, podrás presenciar la competencia del programa corto en patinaje artístico a través de las siguientes opciones:

Youtube: Claro Sports.

Claro Sports. Streaming: Claro Video y ViX.

Claro Video y ViX. Televisión abierta: Canal 9.

De colocarse entre los primeros 24 puestos, Donovan avanzaría a la final como hizo en Beijing y presentaría su programa libre, el cual está enfocado en la creatividad, resistencia y mayor variedad de elementos.

¿Qué música usará Donovan Carrillo en sus rutinas de las Olimpiadas de Invierno 2026?

Donovan ha tenido gran impacto en el patinaje artístico, tanto por haber pasado a la historia como el primer mexicano que clasificó a la final olímpica del mencionado deporte en Beijing 2022, como por su elección de música latina que pone constantemente de pie a la audiencia.

¡@DonovanDCarr ya está en marcha hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026!

Este martes durante su debut en el Asian Open Figure Skating Trophy, en Hong Kong, logró un noveno lugar en el programa corto con una puntuación de 65.96 puntos.… pic.twitter.com/2Q1Q2ynlJI — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 3, 2024

En este programa corto para los Olímpicos invernales de Milano Cortina, el patinador tapatío optó por perfeccionar la coreografía que empleó la temporada pasada: Hip-Hip Chin Chin, en cuatro versiones de la melodía.

Elaboró esta rutina en colaboración con Romain Haguenauer, entrenador de la pareja de patinadores artísticos Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, quienes han sido cinco veces campeones del mundo y medallistas de danza sobre hielo en Beijing 2022.