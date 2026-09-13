Pumas CU vence a los Burros del IPN en el primer clásico estudiantil de la Liga Mayor 2026

Tras vencer a los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, a domicilio, el rugido puma se escuchó de nueva cuenta al imponerse a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional en casa, el Estadio Olímpico Universitario (Iván Guevara Ramírez)

Tras vencera los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, a domicilio, el rugido puma se escuchó de nueva cuenta al imponerse a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional en casa, el Estadio Olímpico Universitario.

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En medio de la efervescencia total que regalan las voces de al menos 40 mil aficinados, losPumas de Ciudad Universitaria ganaron el clásico en contra de uno de los equipos con más historia en elInstituto Politécnico Nacional (IPN), así el duelo orrespondiente a la Semana 2, en la Conferencia de los 14 Grandes, de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) culminó con 35-27 por el cual ambas escuadras guerrearon hasta el último minuto.

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En la primera tanda de puntos,Leonardo Garza, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ymariscal de campo de los auriazules, consiguió la primera anotación del partido, en el primer cuarto, vía un envío corto directo a las manos deAlonso Báez, también de Contaduría y Administración, quien se metió a la zona prometida para poner el marcador 6-0, tras un mal fildeo del holderen el intento de punto extra.

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Pumas amplió su ventaja apenas entrado el segundo cuarto a 12 puntos sobre cero de los guindas. El receptor abierto Santiago Reyes recibió el ovoide luego de un pase de Leonardo Garza. Aunque, de nueva cuenta, el intento de un extra, esta vez de dos puntos, no fue exitoso.

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Zacatenco se anotóun gol de campo conMixel Franco, que puso al Politécnico 12-3 sobre la pizarra. Y todavía en la primera mitad del encuentro, el mariscal de campo de Burros Blancos, Aldo Herrera, conectó con su receptor abierto, Mario Hernández, en zona de anotación para acercarse 12-10, con el extra bueno de Franco.

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Los primeros puntos de la segunda mitad afloraron de nueva cuenta de mano de los felinos unamitas, los del pedregal soltaron un par de pases largos que recorrieron el marcador cuandoRodrigo Pérez ingresó a las diagonales para imponer el 18-10, en un afán por recuperar los puntos extras perdidos los Pumas intentaron otraconversión de dos puntos, fallando por segunda vez.

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En lo que para entonces ya era una batalla de Huelums y Goyas entre ambas tribunas, los Pumas decidieron acercarse aún más a la victoria con otra anotación por tierra. Hussein Santillán, con un acarreo por el centro para el 25-10, fue seguido de un punto extra bueno de Emiliano Zamora, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras.

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Portando con orgullo sus colores, ambas escuadras entraron a la etapa de definición, un último cuarto pletórico en emoción que vio cómo losvisitantes se acercaron a la ventaja puma con un gol de campo de Mixel Franco, que puso el 25-13. Pero la garra emergió desde la cabecera norte y los de la UNAM respondieron por la misma vía, a través de Emiliano Zamora, para elevar sus números28-13.

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Un pase largo de Aldo Herrera conectó con el receptor abierto Alan Rivera, en zona de anotación y puso el 28-20 en la pizarra con el extra bueno de Mixel Franco. La ventaja parecía no poder dilatarse más cuando ingresó Emiliano Sánchez, de la Facultad de Arquitectura, a los controles de Pumas CU, y en una jugada a la ofensiva soltó el balón, aunque afortunadamente para los auriazules fue recuperado por el liniero ofensivo Fernando Inzunza.

Ya en el terreno, Emiliano Sánchez aumentó el marcador para la UNAM, en una jugada personal que, con el extra bueno de Emiliano Zamora, colocó el 35-20. Yacon el tiempo en contra los guindasconsiguieron una anotación más en jugada optativa de Aldo Herrera con Vladimir Vega que, con el extra de Mixel Franco, puso el marcador en el definitivo 35-27.

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Así culminó una edición más de este clásico estudiantil entre Universidad Nacional y Politécnico que se manifestó con un colorido especial en las gradas. Asimismo, al medio tiempo hubo una exhibición de los grupos de porras y animación de ambas instituciones, así como la presentación del ensamble conformado por Gaiteros de Mundo Medieval y la Banda de Gaitas de la Ciudad de México.

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El próximo partido de Pumas CU será el viernes 18 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, ante los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla.

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