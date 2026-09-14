Giants exhiben a Cowboys y arrancan con triunfo la era Harbaugh

ENTRENADOR QUE DEBUTA. Ante una afición entregada, los Giants aprovecharon cada oportunidad para imponer condiciones en un duelo cargado de historia dentro de la División Este de la Conferencia Nacional.

Jaxson Dart lidera el despertar de Nueva York

Los New York Giants enviaron un mensaje contundente en el arranque de la campaña 2026 de la NFL al derrotar 28-20 a los Dallas Cowboys en el MetLife Stadium, resultado que marcó un exitoso debut de John Harbaugh como entrenador en jefe de la franquicia neoyorquina.

Ante una afición entregada, los Giants aprovecharon cada oportunidad para imponer condiciones en un duelo cargado de historia dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. La victoria también estuvo enmarcada por un emotivo homenaje realizado antes del encuentro para conmemorar el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la participación de elementos de la Policía de Nueva York, bomberos, militares y familiares de las víctimas.

El gran protagonista del encuentro fue el joven mariscal de campo Jaxson Dart, quien mostró madurez y liderazgo al completar una actuación de 230 yardas aéreas y tres pases de touchdown. Su precisión fue clave para desmantelar a la defensiva de Dallas y encender el entusiasmo de los aficionados locales.

Likely y Skattebo impulsan la ofensiva neoyorquina

Entre los objetivos favoritos de Dart destacó Isaiah Likely, autor de dos recepciones de anotación. El tercer envío de touchdown encontró a Devin Singletary, quien también contribuyó al equilibrio ofensivo de los Giants.

Por tierra, el ataque estuvo comandado por Cam Skattebo, quien castigó constantemente a la defensiva texana al sumar 81 yardas en 18 acarreos, además de registrar una anotación que terminó por inclinar la balanza a favor del equipo local.

La combinación entre el eficiente juego aéreo y una sólida producción terrestre permitió a Nueva York controlar los momentos claves del partido y mantener a raya cualquier intento de reacción de Dallas.

Prescott no logra evitar la caída de Dallas

Por parte de los Cowboys, Dak Prescott tuvo una actuación discreta. El veterano quarterback lanzó para 175 yardas, conectó dos pases de touchdown, dirigidos a CeeDee Lamb y Javonte Williams, pero también sufrió una intercepción que resultó costosa en momentos importantes del encuentro.

Dallas mostró destellos ofensivos, aunque nunca consiguió establecer un ritmo constante que pusiera en aprietos a los Giants. La derrota genera interrogantes para una franquicia que inició la temporada con grandes expectativas y que ahora deberá corregir errores rápidamente para no perder terreno en una división altamente competitiva.

Bears explotan ofensivamente en una espectacular jornada inaugural

La Semana 1 de la NFL dejó varios resultados destacados. Los Chicago Bears protagonizaron la exhibición ofensiva del día tras aplastar 59-37 a los Carolina Panthers, firmando la tercera mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia.

D’Andre Swift brilló con 124 yardas terrestres y tres anotaciones, mientras que el quarterback Caleb Williams aportó dos touchdowns por tierra y otros dos mediante pase.

En otro encuentro vibrante, los Buffalo Bills superaron 36-31 a los Houston Texans gracias al liderazgo de Josh Allen, quien lanzó para 334 yardas y dos touchdowns, incluido un envío decisivo de 34 yardas para Joshua Palmer en los minutos finales. Del lado texano, C.J. Stroud respondió con 274 yardas y dos pases de anotación.

Rodgers gana en su debut con Steelers

Los Baltimore Ravens derrotaron 41-23 a los Indianapolis Colts con una sólida actuación de Lamar Jackson, quien acumuló 324 yardas totales, mientras que Derrick Henry corrió para 144 yardas y tres touchdowns.

Asimismo, Aaron Rodgers inició una nueva etapa con los Pittsburgh Steelers y lo hizo con victoria de 20-13 sobre los Atlanta Falcons, uno de los resultados más seguidos de la jornada inaugural.

Por su parte, los Detroit Lions vencieron 31-30 a los New Orleans Saints en tiempo extra, los Philadelphia Eagles derrotaron 24-22 a los Washington Commanders, los Minnesota Vikings superaron 39-22 a los Green Bay Packers, los Seattle Seahawks derrotaron 13-10 a los New England Patriots y los San Francisco 49ers se impusieron 27-7 a los Los Angeles Rams en el histórico partido disputado en Melbourne, Australia.

Resultados destacados de la Semana 1

Giants 28-20 Cowboys

Bears 59-37 Panthers

Bills 36-31 Texans

Ravens 41-23 Colts

Steelers 20-13 Falcons

Lions 31-30 Saints (TE)

Eagles 24-22 Commanders

Vikings 39-22 Packers

Seahawks 13-10 Patriots

49ers 27-7 Rams

Los Giants arrancaron la temporada con una declaración de intenciones y dejaron claro que la era de John Harbaugh promete ser una de las historias más interesantes a seguir en la NFL 2026.