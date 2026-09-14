¿Por qué Pedro Vite se volteó durante el himno nacional en el Chivas vs Pumas? Afición critica al jugador ecuatoriano

Pedro Vite, jugador de Pumas de la UNAM. CIUDAD DE MÉXICO, 18JULIO2025. El jugador Pedro Vite es presentado como nuevo refuerzo del Club Universidad Nacional, en instalaciones de La Cantera. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Durante los protocolos de inicio antes del partido Pumas vs. Chivas referente a la jornada 8 de la Liga MX, el jugador Pedro Vite de Pumas tomó la decisión de hacer un gesto que no gustó a la afición mientras se entonaba el himno nacional.

¿Qué hizo Pedro Vite antes del Chivas vs. Pumas?

El jugador ecuatoriano decidió no seguir el protocolo de respeto al lábaro patrio mientras se escuchaba el himno nacional, volteándose de su posición, haciendo ejercicios de estiramiento y adoptando una pose distinta al resto de sus compañeros. Esto causó revuelo y generó gran crítica entre los aficionados mexicanos, que entre especulaciones y rumores comenzaron a dar conclusiones sobre lo sucedido.

¿Cuál fue la razón detrás del gesto de Pedro Vite durante el himno nacional?

A falta de declaraciones por parte del internacional con la selección de Ecuador, los aficionados comenzaron a recordar el partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial 2026, donde el cruce entre ambas selecciones, donde la escuadra mexicana resultó victoriosa por 2 goles a cero, dejó momentos de tensión, siendo la expulsión de Piero Hincapié de los más recordados al taparse la boca mientras discutía con Santiago Gimenez.

Encuentro México-Ecuador en el Mundial 2026. CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- César Montes de la Selección Nacional recibe el tradicional banquito durante una disputa de balón en el área chica. El Tri venció 2-0 a la Tri Ecuatoriana, en el partido de 16avos de la Copa del Mundo 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Incluso los roces iniciaron un día antes, cuando el público mexicano decidió irrumpir en las inmediaciones del hotel en el que se concentraba la selección ecuatoriana para impedir su descanso, haciendo ruido por medio de bocinas y pirotecnia, situación que hizo que la misma Federación de Futbol de Ecuador saliera a dar un comunicado oficial en el que catalogaron los hechos como antideportivos.

Inclusive, las complicaciones entre ambos países fueron parte de la tensión desde mucho antes del encuentro en el campo, luego de la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito en abril de 2024 y la posterior ruptura diplomática desde ese mismo año.

A causa de esto, la opinión popular mexicana está volcada a que detrás del comportamiento del jugador felino se encuentran remanentes del partido entre ambas escuadras en el Estadio Banorte, mencionando el rencor que el jugador debe sentir y proponiendo sanciones por el comportamiento irrespetuoso que adoptó. Aunque del lado ecuatoriano, existe apoyo, dejando en claro que la rivalidad entre ambos países está lejos de terminar.

Pedro Vite se equivoca muy feo



Deberá salir a pedir disculpas y la directiva de Pumas debería intervenir



No sorprende el cerebro que tienen los jugadores de futbol. Los ecuatorianos llevaron un simple partido a extremos ridículos pic.twitter.com/3XDEeF98v8 — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) September 14, 2026

Pedro Vite ojalá te den una sanción o te den de baja, mal perdedor en el mundial y mal perdedor aquí — alexa ٠࣪⭑ 🇲🇽 (@hyukuin) September 14, 2026