Repuntan los favoritos

EQUIPO A VENCER. - Jugadores de Cruz Azul celebran un gol este sábado, durante un partido de la Liga MX entre Cruz Azul y América en el Estadio Banorte en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Regresaron los favoritos al título con un manotazo sobre la mesa y dejaron en claro que hay dos candidatos al campeonato por encima del resto: Toluca y Cruz Azul.

Sí, las Chivas también tienen muchas credenciales; sin embargo, por plantel, experiencia y calidad, los Diablos Rojos y la Máquina están un escalón por encima.

El Clásico Joven marca diferencias

Partidazo el que regaló el Clásico Joven, mismo que exhibió las carencias del América, las cuales ya fueron atendidas con refuerzos muy interesantes. Sin embargo, permanece la duda sobre cómo se adaptarán y cuánto tiempo necesitarán para alcanzar su mejor nivel.

La defensa azulcrema tuvo un partido para el olvido, y precisamente ahí llegaron dos refuerzos, ambos centrales, que urgen al conjunto de las Águilas para estar listos de cara al próximo fin de semana, cuando disputen el Clásico Nacional. Sí, estuvieron cerca de reaccionar, pero Cruz Azul también falló un penal y generó varias oportunidades que fueron contenidas por el arquero rival. En realidad, pudieron haber sido más goles para la Máquina, aunque también para el América, con una diferencia clara a favor de los cementeros.

Erick Lira será fundamental en la lucha por el bicampeonato.

Toluca llega embalado

Toluca conquistó la Leagues Cup y ahora estará completamente enfocado en la liga. Además, llega embalado en el torneo local, con jugadores que atraviesan un gran momento individual, justo como le gusta a Antonio Mohamed.

Los Diablos Rojos ya superaron la ausencia de Paulinho y vuelven a mostrarse sólidos en el mediocampo y la defensa, respaldados por individualidades muy importantes, tanto mexicanas como extranjeras.

Chivas se mantiene en la pelea

Las Chivas pelean por el primer lugar junto con Toluca, América y Cruz Azul, y llegarán sin duda como uno de los principales candidatos. No obstante, necesitan mayor consistencia y mejorar su efectividad frente al arco. Por calidad de plantilla, los ubico por debajo de los dos primeros.

Apenas es mediados de septiembre, pero ya comenzaron los enfrentamientos directos entre los candidatos. El Clásico Joven nos regaló un duelo intenso y fue una buena prueba para ambos equipos. En contraste, el que resultó una decepción total fue el Clásico Regio: pocas emociones, escaso espectáculo y un claro ganador, Víctor Manuel Vucetich.

La carrera por el título

En este torneo, los equipos regiomontanos no parecen estar para grandes aspiraciones; ambos atraviesan procesos de reestructuración.

Cuidado con los Diablos Rojos y la Máquina, sin perder de vista a las Chivas. Todo indica que de estos tres equipos saldrá el próximo campeón.