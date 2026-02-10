Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo es la final de patinaje artístico de Donovan Carrillo?

El mexicano Donovan Carrillo clasifica a la final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán–Cortina.
Con una ejecución casi excepcional, el originario de Zapopan, Jalisco, clasifico entre los primeros 24 lugares del Programa Corto Individual Varonil y entra como el único patinador artístico latinoamericano con posibilidad de traer alguna presea para México.
¿Cuándo es la final de Patinaje Artístico donde participará Donovan Carrillo?
La final varonil de Patinaje Artístico en pista de hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en el Milano Ice Skating Arena, de Italia.
De ganar alguna presea, Donovan Carrillo no solamente sumaría una hazaña para la delegación mexicana en la competición de este año, con sede en Milán–Cortina, sino que podría tratarse de la primera medalla para México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, un hito verdaderamente histórico.
Horario de la final de patinaje artístico de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos
Será en el Milano Ice Skating Arena, dónde, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), Donovan Carrillo dispute por segunda vez una final olímpica.
Sobre su reciente participación en la justa Olímpica de Italia, el mexicano dijo, “Espero que el rendimiento sea suficiente para seguir viviendo todo este sueño olímpico. He trabajado muy duro y en parte siento que merezco estar en esa final, a pesar de que por ahí hubo un salto que no logré cuadrar y sentirlo cómodo, como normalmente lo estaba haciendo en los entrenamientos. Pero no quiero que este salto me rompa la ilusión de lo que representó poner el nombre de mi país y de Latinoamérica aquí en Milán, hoy en unos Juegos Olímpicos”, expresó Donovan Carrillo respecto a su presentación en la fase clasificatoria a la final de Patinaje Artístico en Italia.
Cómo y dónde ver en vivo a Donovan Carrillo en la final olímpica de patinaje artístico:
Hay múltiples formas de sintonizar al mexicano en la final de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán y Cortina.
El espectáculo de Donovan Carrillo en la pista de hielo italiana se podrá sintonizar completamente en vivo a través de televisión abierta por Canal 9 y TUDN.
La final en la que participará Donovan Carrillo, representando a México, también podrá verse en televisión de paga a través de Claro Sports, disponible en su canal de YouTube, Claro Video y en Smart TV mediante Apple TV, Roku, Android TV, así como en dispositivos LG y Samsung. Además, este esperado evento estará disponible en la plataforma de streaming ViX.