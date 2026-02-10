San Diego cae 1-0 ante Pumas, pero avanza a octavos de final de la Copa de Campeones

NO LES ALCANZÓ. Pumas no despierta.

El San Diego FC de la MLS cayó este martes por 1-0 frente a los Pumas UNAM, pero logró clasificar a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, gracias al 4-1 que había logrado en el partido de ida, para un global definitivo de 4-2.

El ecuatoriano Pedro Vite anotó el único gol del encuentro, en un duelo donde los universitarios mostraron intensidad y dominio territorial, pero volvieron a padecer falta de contundencia en el área rival.

Pumas, obligados a la remontada, se quedan cortos

Después de la caída sufrida en la ida en Estados Unidos, Pumas salió a proponer desde el inicio, consciente de que necesitaba tres goles sin recibir para avanzar. Sin embargo, las oportunidades no se concretaron.

La primera gran ocasión del partido llegó al minuto 14 para San Diego, cuando el tanzano Amahl Pellegrino dejó atrás a Jesús Rivas y remató al poste, en lo que pudo ser el 0-1.

San Diego resiste con fortuna y un inspirado Sisniega

Pumas tuvo una ocasión clara al 27’, cuando Juninho sacó un disparo potente que fue contenido por el guardameta mexicano Pablo Sisniega, quien firmó una actuación determinante.

El asedio auriazul continuó: en el 36’, Pellegrino volvió a escaparse en velocidad y, por segunda vez en el encuentro, estrelló el balón en el poste.

Gol de Vite revive la ilusión, pero no alcanza

Con las líneas adelantadas, Pumas encontró el 1-0 al minuto 47. En un tiro libre, Pedro Vite conectó un zurdazo que dejó sin opciones al arquero estadounidense, encendiendo las esperanzas en el Estadio Olímpico.

En el 57’, el técnico Efraín Juárez envió a la cancha al panameño Adalberto Carrasquilla para aumentar la creatividad ofensiva. Pese a la insistencia universitaria, San Diego se mantuvo ordenado y compacto.

Sisniega, figura clave para la clasificación

Pumas estuvo cerca del segundo gol al minuto 80, cuando Guillermo “Memote” Martínez remató de cabeza y Sisniega evitó el tanto con una atajada decisiva. El guardameta volvió a intervenir en un par de jugadas más, convirtiéndose en el héroe de su equipo.

En el tiempo añadido, al minuto 96, el español Rubén Duarte vio la segunda amarilla y fue expulsado, aunque la acción se dio en la última jugada del partido.

Toluca, el siguiente desafío

Con la clasificación sellada, San Diego FC enfrentará en los octavos de final al Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, en una serie que promete grandes emociones.