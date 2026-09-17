“Camarón” Rodríguez y Luis Gerardo Garza toman la cima del Atlas Open con ronda de 65 golpes

EXPERIENCIA. El experimentado José de Jesús “Camarón” Rodríguez, considerado el máximo ganador en la historia de la Gira Profesional Mexicana, volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más respetados del golf nacional.

La segunda etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) arrancó con emociones al máximo en el histórico debut del circuito en el Atlas Country Club, donde los mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Luis Gerardo Garza firmaron espectaculares tarjetas de 65 golpes, siete bajo par, para compartir el liderato tras los primeros 18 hoyos del Atlas Open.

La jornada inaugural estuvo marcada por un alto nivel competitivo sobre el tradicional campo tapatío, que por primera vez recibe una competencia oficial de la gira profesional más importante del país. Ambos jugadores mostraron solidez en todas las facetas de su juego y aprovecharon las condiciones del recorrido para colocarse en lo más alto de la clasificación general.

Liderato compartido con sello mexicano

El experimentado José de Jesús “Camarón” Rodríguez, considerado el máximo ganador en la historia de la Gira Profesional Mexicana, volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más respetados del golf nacional. El originario de Guanajuato exhibió un manejo impecable del campo diseñado por Joseph Finger, escenario que le trae gratos recuerdos debido a sus tres triunfos previos en torneos avalados por el PGA Tour Américas.

A su lado aparece Luis Gerardo Garza, quien tuvo una actuación consistente de principio a fin. El jugador leonés encontró precisión desde el tee de salida y capitalizó oportunidades clave sobre los greens para igualar la mejor tarjeta del día y mantenerse en posición privilegiada rumbo a las siguientes rondas.

El grupo perseguidor mantiene la presión

La pelea por el título está lejos de definirse. A tan solo dos golpes de los líderes se encuentra un grupo de cinco jugadores empatados en la tercera posición con 67 impactos, cinco bajo par.

Entre ellos destacan los mexicanos José Cristóbal Islas y Mauricio Figueroa, quienes mostraron gran efectividad en el juego corto y mantuvieron un ritmo competitivo durante toda la ronda. Con 36 hoyos aún por disputarse, la batalla por el campeonato promete mantenerse muy cerrada.

“Me sentí muy bien en el campo”: Camarón Rodríguez

Tras concluir su recorrido, Rodríguez destacó la confianza con la que llega al certamen y la comodidad que siente compitiendo en Guadalajara.

“Me sentí muy bien en el campo, he venido jugando de forma correcta y las cosas salieron como las planeamos. Siempre es especial regresar a un campo como el Atlas Country Club donde guardo grandes recuerdos de victorias anteriores. La clave estuvo en mantener la paciencia y aprovechar las oportunidades desde el tee de salida”.

La actuación del guanajuatense reafirma su condición de candidato al título y evidencia la experiencia acumulada a lo largo de una destacada trayectoria dentro del golf profesional mexicano.

Garza disfruta el reto y apunta al título

Por su parte, Luis Gerardo Garza se mostró satisfecho con el rendimiento exhibido durante la primera ronda y destacó las exigencias técnicas del trazado jalisciense.

“Fue un día muy sólido de principio a fin. El campo está en excelentes condiciones y los greens exigen mucha precisión. Me mantuve enfocado hoyo a hoyo, aprovechando los momentos oportunos para embocar birdies clave. Compartir el liderato con un referente como el ‘Camarón’ siempre motiva para seguir tirando bajo par los próximos días”.

El jugador leonés buscará mantener la consistencia durante la segunda ronda para llegar con opciones reales de conquistar uno de los títulos más importantes del inicio de temporada.

Atlas open promete emociones hasta el final

El torneo reúne a 81 jugadores profesionales, quienes compiten por una bolsa de dos millones de pesos y puntos válidos para el Official World Golf Ranking (OWGR), un atractivo adicional que ha elevado la calidad del field participante.

Con el corte programado para después de la segunda ronda, este viernes será decisivo para quienes buscan mantenerse en la contienda por el campeonato. Mientras tanto, José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Luis Gerardo Garza han dado el primer golpe de autoridad en un Atlas Open que ya comenzó a escribir una nueva página en la historia del golf profesional mexicano.

Ganadores de la Temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana