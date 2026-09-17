Liga MX Femenil: partidos, fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 (Crisanta Espinosa Aguilar)

Esta semana arranca la Jornada 8 de 14 de la Liga MX Femenil, con el el equipo de Tigres y América liderando el Grupo A y B respectivamente. Siendo el equipo azulcrema quien encabeza la Tabla General de Posiciones con 21 puntos.

La jugadora brasileña Geyse Da Silva encabeza la Tabla de Goleo con 12, seguida de la venezolana de Enyerliannys Higuera con 10 y la mexicana Diana Rosario Ordoñez con 6 goles marcados.

¿Cuáles son los horarios y partidos de la Jornada 8?

Desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de septiembre se disputarán 9 partido de la Liga MX Femenil, Apertura 2026.

Viernes 18 de septiembre iniciará la jornada un solo partido.

Monterrey vs. Necaxa a las 21:00 horas en el Estadio BBVA. Podrá verse a través de Facebook, YouTube y ViX.

El día sábado 19 de septiembre también se llevará a cabo un solo partido.

Tijuana vs. Guadalajara a las 17:06 horas en el Estadio Caliente. Podrá verse a través de tubi y FOX One.

Durante el domingo 20 de septiembre se jurarán tres partido de la Liga MX Femenil.

Pumas vs. Puebla a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Podrá verse a través de Facebook , YouTube y ViX .

a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Podrá verse a través de , y . América vs. Atlas a las 15:45 horas en la Cancha Centenario. Podrá verse a través de Facebook , YouTube y ViX .

a las 15:45 horas en la Cancha Centenario. Podrá verse a través de , y . Atlético de San Luis vs. Pachuca a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. Podrá verse a través de ESPN 3, YouTube y Disney+.

El día lunes 21 de septiembre mantendrá la cartelera más extensa con cuatro partidos

Atlante vs. Querétaro a las 15:45 horas en el Car Atlante. Podrá verse a través de Facebook y YouTube .

a las 15:45 horas en el Car Atlante. Podrá verse a través de y . León vs. Juárez a las 17:00 horas en el Estadio León. Podrá verse a través de tubi y FOX One .

a las 17:00 horas en el Estadio León. Podrá verse a través de y . Toluca vs. Tigres a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Podrá verse a través de Facebook , YouTube y ViX .

a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Podrá verse a través de , y . Santos Laguna vs. Cruz Azul a las 19:06 horas en el Estadio Corona. Podrá verse a través de tubi y FOX One.

¿Dónde se pueden ver los partidos de la Liga MX Femenil?

Los partidos pueden verse de manera gratuita a través del canal LIGA FEMENIL BBVA en YouTube o en su página oficial de Facebook. También puedes encontrar repeticiones de encuentros anteriores. Además de plataformas como Disney+, tubi, ViX y FOX One.

En esta jornada, los partido entre Tijuana vs. Guadalajara y Santos Laguna vs. Cruz Azul no serán transmitidos en YouTube o Facebook, pero podrán verse por tubi y FOX ONE.