Análisis de la primer convocatoria de Rafa Márquez: ausencias y sorpresas (Edgar Negrete Lira)

Después del anuncio de los 30 jugadores convocados por parte de Rafa Márquez, no se hicieron esperar las críticas y aplauso por la plantilla elegida, ausencias como Raúl Jimenez y Julián Quiñones son las que llaman la atención.

17 de los 26 convocados en la Copa Mundial de la FIFA 2026 portarán nuevamente los colores de la selección durante los partidos amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Siendo el Club Deportivo Guadalajara quien aportará más jugadores, con un total de siete convocados. Además de los canteros Mateo Chávez y Armando González.

¿Cuáles son las principales ausencias?

El nominado al Balón de Oro 2026 Julián Quiñones no aparece en la primera convocatoria de Rafa Márquez con Director Técnico, debido a una molestia muscular que sufrió en su último partido.

Mismo caso con el delantero Raúl Jimenez, quien salió lastimado de una de sus rodillas en su encuentro ante el equipo de Everton.

Además de la ausencia de Edson Álvarez, quien actualmente se encuentra en investigación por parte de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por secuestro y fraude.

Sin olvidar a los convocados del Mundial 2026: Carlos Acevedo, Brian Gutiérrez, César Huerta, Alexis Vega y Guillermo Martínez.

¿Quiénes son las sorpresas del llamado?

Ante la ausencia de Quiñones y Jimenez la delantera de la Selección Mexicana quedó con espacio libre. Permitiendo que Germán Berterame e Irving el “Chucky” Lozano hagan su regreso como delanteros, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas en este llamado.

Además de contar con la presencia de nuevo talento joven para esta plantilla como: Santiago Sandoval (19), Hugo Camberos (18), Everardo López (21), Isaías Violante (22), Oscar García (23), Alex Padilla (23) y Denzell García (23).

Se logra un cambio en el arco de la selección tras el retiro de Guillermo Ochoa, donde los jóvenes de 23 años Alex Padilla, jugador de Athletic Club de Bilbao, y Oscar Padilla, de León, se perfilan como las nuevas caras de la portería.

Al llamado llegaron y volvieron diferentes jugadores de la selección, esperando un nuevo plan de acción por parte de Rafa Márquez para el manejo de este nuevo equipo, que armará y desarmará en camino a la Copa Mundial de la FIFA 2030.