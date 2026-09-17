El Káiser ya tiene a sus seleccionados: esta es la primera convocatoria de Rafael Márquez para la Selección

Mediante un video, el Káiser anunció que ya tiene a sus 30 seleccionados con los que comenzará su etapa al frente de la Selección Nacional Mayor, contando con el regreso del “Chucky” Lozano, Álex Padilla y Germán Berterame. Además se destaca la presencia de jugadores que vienen de hacer buenas actuaciones en la Liga MX como Diego Campillo, Orbelín Pineda, Isaías Violante y Óscar García.
En esta nueva lista, son 17 los jugadores que también estuvieron convocados con México para disputar el Mundial de 2026. Entre los 9 restantes que no fueron convocados se encuentran: Guillermo Ochoa (retirado), Carlos Acevedo, Brian Gutiérrez, Edson Álvarez, César Huerta (lesionado), Alexis Vega, Julián Quiñones (lesionado), Guillermo Martínez y Raúl Jiménez.
Estos son los nombres elegidos por Rafael Márquez para su debut como seleccionador nacional
Porteros
- Raúl “Tala” Rangel - Chivas
- Óscar García - León
- Álex Padilla - Athletic Club de Bilbao
Defensas
- Johan Vásquez - Genoa
- César Montes - Lokomotiv
- Víctor Guzmán - Rayados de Monterrey
- Israel Reyes - América
- Everardo López - Toluca
- Jorge Sánchez - Atlas
- Jesús Gallardo - Toluca
- Mateo Chávez - AZ Alkmaar
- Diego Campillo - Guadalajara
Mediocampistas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Luis Chávez - Dinamo Moscú
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
- Jeremy Márquez - Cruz Azul
- Orbelín Pineda - Rayados de Monterrey
- Álvaro Fidalgo - Real Betis
- Alan Cervantes - América
- Denzell García - FC Juárez
- Gilberto Mora - Tijuana
- Luis Romo - Guadalajara
Delanteros
- Roberto Alvarado - Guadalajara
- Hirving Lozano - LA Galaxy
- Santiago Giménez - Porto
- Armando González - Olympiacos
- Germán Berterame - Inter Miami
- Hugo Camberos - Guadalajara
- Santiago Sandoval - Guadalajara
- Isaías Violante - América
El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026
¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽
Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ
Además, se integrarán tres jugadores de la Sub-20 en los entrenamientos de la Selección Mayor en el Centro de Alto Rendimiento.
- Yohan Orozco - Guadalajara
- Juan Echilvestre - Santos
- Henrique Simeone - Tigres
¿Qué partidos tendrá la Selección de México en la Fecha FIFA?
México enfrentará a cuatro selecciones en amistosos durante la Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre en Estados Unidos:
- 26 de septiembre - México vs. Colombia - M&T Bank Stadium
- 29 de septiembre - México vs. Perú - Sports Illustrated Stadium
- 3 de octubre - Estados Unidos vs. México - State Farm Stadium
- 6 de octubre - México vs. Chile - Los Angeles Memorial Coliseum