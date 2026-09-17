El Káiser ya tiene a sus seleccionados: esta es la primera convocatoria de Rafael Márquez para la Selección

Rafael Márquez como seleccionador de México. CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2026.- Se llevó acabo la presentación oficial de Rafael Márquez como directora técnico del primer equipo de la Selección Nacional de futbol varonil, esto desde el Centro de Alto rendimiento de Selecciones Mexicanas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Mediante un video, el Káiser anunció que ya tiene a sus 30 seleccionados con los que comenzará su etapa al frente de la Selección Nacional Mayor, contando con el regreso del “Chucky” Lozano, Álex Padilla y Germán Berterame. Además se destaca la presencia de jugadores que vienen de hacer buenas actuaciones en la Liga MX como Diego Campillo, Orbelín Pineda, Isaías Violante y Óscar García.

En esta nueva lista, son 17 los jugadores que también estuvieron convocados con México para disputar el Mundial de 2026. Entre los 9 restantes que no fueron convocados se encuentran: Guillermo Ochoa (retirado), Carlos Acevedo, Brian Gutiérrez, Edson Álvarez, César Huerta (lesionado), Alexis Vega, Julián Quiñones (lesionado), Guillermo Martínez y Raúl Jiménez.

Estos son los nombres elegidos por Rafael Márquez para su debut como seleccionador nacional

Porteros

Raúl “Tala” Rangel - Chivas

Óscar García - León

Álex Padilla - Athletic Club de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez - Genoa

César Montes - Lokomotiv

Víctor Guzmán - Rayados de Monterrey

Israel Reyes - América

Everardo López - Toluca

Jorge Sánchez - Atlas

Jesús Gallardo - Toluca

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

Erik Lira - Cruz Azul

Luis Chávez - Dinamo Moscú

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Jeremy Márquez - Cruz Azul

Orbelín Pineda - Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Alan Cervantes - América

Denzell García - FC Juárez

Gilberto Mora - Tijuana

Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

Roberto Alvarado - Guadalajara

Hirving Lozano - LA Galaxy

Santiago Giménez - Porto

Armando González - Olympiacos

Germán Berterame - Inter Miami

Hugo Camberos - Guadalajara

Santiago Sandoval - Guadalajara

Isaías Violante - América

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Además, se integrarán tres jugadores de la Sub-20 en los entrenamientos de la Selección Mayor en el Centro de Alto Rendimiento.

Yohan Orozco - Guadalajara

Juan Echilvestre - Santos

Henrique Simeone - Tigres

¿Qué partidos tendrá la Selección de México en la Fecha FIFA?

México enfrentará a cuatro selecciones en amistosos durante la Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre en Estados Unidos: