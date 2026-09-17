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Rafael Márquez ha convocado a 30 jugadores para los próximos compromisos de Fecha FIFA que enfrontará México

El Káiser ya tiene a sus seleccionados: esta es la primera convocatoria de Rafael Márquez para la Selección

Por Daniel Carranza
Rafael Márquez como seleccionador de México. CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2026.- Se llevó acabo la presentación oficial de Rafael Márquez como directora técnico del primer equipo de la Selección Nacional de futbol varonil, esto desde el Centro de Alto rendimiento de Selecciones Mexicanas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Mediante un video, el Káiser anunció que ya tiene a sus 30 seleccionados con los que comenzará su etapa al frente de la Selección Nacional Mayor, contando con el regreso del “Chucky” Lozano, Álex Padilla y Germán Berterame. Además se destaca la presencia de jugadores que vienen de hacer buenas actuaciones en la Liga MX como Diego Campillo, Orbelín Pineda, Isaías Violante y Óscar García.

En esta nueva lista, son 17 los jugadores que también estuvieron convocados con México para disputar el Mundial de 2026. Entre los 9 restantes que no fueron convocados se encuentran: Guillermo Ochoa (retirado), Carlos Acevedo, Brian Gutiérrez, Edson Álvarez, César Huerta (lesionado), Alexis Vega, Julián Quiñones (lesionado), Guillermo Martínez y Raúl Jiménez.

Estos son los nombres elegidos por Rafael Márquez para su debut como seleccionador nacional

Porteros

  • Raúl “Tala” Rangel - Chivas
  • Óscar García - León
  • Álex Padilla - Athletic Club de Bilbao

Defensas

  • Johan Vásquez - Genoa
  • César Montes - Lokomotiv
  • Víctor Guzmán - Rayados de Monterrey
  • Israel Reyes - América
  • Everardo López - Toluca
  • Jorge Sánchez - Atlas
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Mateo Chávez - AZ Alkmaar
  • Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Luis Chávez - Dinamo Moscú
  • Obed Vargas - Atlético de Madrid
  • Jeremy Márquez - Cruz Azul
  • Orbelín Pineda - Rayados de Monterrey
  • Álvaro Fidalgo - Real Betis
  • Alan Cervantes - América
  • Denzell García - FC Juárez
  • Gilberto Mora - Tijuana
  • Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

  • Roberto Alvarado - Guadalajara
  • Hirving Lozano - LA Galaxy
  • Santiago Giménez - Porto
  • Armando González - Olympiacos
  • Germán Berterame - Inter Miami
  • Hugo Camberos - Guadalajara
  • Santiago Sandoval - Guadalajara
  • Isaías Violante - América

Además, se integrarán tres jugadores de la Sub-20 en los entrenamientos de la Selección Mayor en el Centro de Alto Rendimiento.

  • Yohan Orozco - Guadalajara
  • Juan Echilvestre - Santos
  • Henrique Simeone - Tigres

¿Qué partidos tendrá la Selección de México en la Fecha FIFA?

México enfrentará a cuatro selecciones en amistosos durante la Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre en Estados Unidos:

  • 26 de septiembre - México vs. Colombia - M&T Bank Stadium
  • 29 de septiembre - México vs. Perú - Sports Illustrated Stadium
  • 3 de octubre - Estados Unidos vs. México - State Farm Stadium
  • 6 de octubre - México vs. Chile - Los Angeles Memorial Coliseum

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