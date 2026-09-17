Max Verstappen rebasa a 100 pilotos en Silverstone: así puedes ver la repetición de la carrera completa (Moisés Pablo Nava)

Con solo 13 vueltas e iniciando des la última posición, el corredor neerlandés logró rebasar a 100 pilotos en un circuito de kats en Silverstone, el cual se construyó especialmente para este evento.

Al corredor de la Fórmula 1 solo le tomó 35 minutos ponerse a la cabeza y terminar la competición.

¿Qué es Max Verstappen vs. 100?

Max Verstappen vs. 100 reunió a 100 personas de todo el mundo en una carrera de karts con la intención de aguantar el mayor tiempo posible ante Verstappen.

El corredor de Red Bull estaba ubicado en el lugar 101, con el objetivo de alcanzar a a cada uno de los competidores y llegar a número.

El encuentro estaba dividido en equipos de 20 personas y en cuando lo rebasaban este quedaba eliminado, pero podía seguir animado a sus compañeros.

La carrera tenía planeada un total de 30 vueltas de todo el circuito para que el piloto neerlandés llegara al puesto número uno, no obstante, a Verstappen le tomó 13 vueltas y 35 minutos encabezar la carrera.

¿Dónde pues ver la repetición de la carrera?

Para poder ver la repetición del evento realizado en Inglaterra, se encuentra la plataforma de Disney+ para todo el mundo o, a través de la aplicación de ESPN en Estados Unidos.

En los canales oficiales de YouTube se encuentran los resúmenes y mejores momentos de la competición.