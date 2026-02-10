Santos Laguna vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

Liga MX Femenil La Jornada 8 de la Liga MX Femenil seguirá su curso este martes 10 de febrero con el enfrentamiento entre Santos vs Tijuana.

El Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX femenil continuará su Jornada 8 este martes 10 de febrero con el encuentro de Santos vs Tijuana, siendo Santos Laguna el equipo anfitrión del partido.

Este enfrentamiento llega en un momento crítico para las jugadoras del Santos, quienes se encuentran en la posición 16 de la tabla tras un empate y seis derrotas en siete partidos acumulados.

¿A qué hora será el partido Santos vs Tijuana de la Liga MX Femenil?

El escenario para este encuentro será el Estadio Corona ubicado en Torreón, Coahuila, sede de los partidos como local del Club Santos Laguna.

Las Guerreras buscarán su primera victoria del certamen contra las Xolos del Tijuana y, de este modo, salir del fondo de la clasificación, por lo que promete ser un partido tenso y con la posibilidad de sorpresas.

El partido será a las 19:06 horas de la tarde-noche de este martes 10 de febrero, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido Santos vs Tijuana de la Liga MX Femenil?

El partido de Santos Laguna vs Xolos de Tijuana del fútbol femenil mexicano podrá verse en vivo a través de canales de suscripción o streaming.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Fox One.

Tubi, plataforma de streaming.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones. Santos se encuentra en el último puesto, mientras que Tijuana —a pesar de su posición más cómoda— llega con una derrota 0-2 frente a Rayadas.