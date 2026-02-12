Cruz Azul vs Vancouver FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Cruz Azul vs Vancouver La Maquina busca sellar su pase a octavos de la Concachampions (Crónica Digital)

Cruz Azul y Vancouver FC juegan hoy en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, en partido correspondiente a la vuelta de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ve en vivo.

Tras una exhibición sólida en Canadá, el conjunto celeste regresa a territorio mexicano con una ventaja de 3-0 en el marcador global que lo coloca como favorito para sellar la clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Vancouver FC | Partido de la Concachampions 2026

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón buscará imponer condiciones en el Estadio Cuauhtémoc y sostener el nivel que mostró en el duelo de ida, donde dominó el juego y evidenció las carencias defensivas del conjunto canadiense.

Del otro lado, Vancouver FC afronta un reto complejo en su primera participación en el certamen continental, con la misión de revertir un marcador adverso. Necesita una victoria por cuatro goles de diferencia sin recibir anotaciones para eliminar a Cruz Azul.

Con este escenario, la Máquina intentará administrar la diferencia y aprovechar su condición de local para asegurar el boleto a la siguiente ronda. Además, el equipo presume una racha invicta ante rivales canadienses en la Concachampions, con nueve partidos sin derrota.

El pronóstico apunta a un partido donde Cruz Azul buscará controlar los tiempos del juego y sostener su solidez defensiva, mientras el club canadiense intentará arriesgar desde el inicio en busca de una remontada histórica. Se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Vancouver FC hoy?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede del conjunto celeste para este compromiso de la Concachampions.

Transmisión en vivo | ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Vancouver FC?

La transmisión del encuentro entre Cruz Azul y Vancouver FC estará disponible en televisión de paga a través de FOX One. El juego no va por TV abierta.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Vancouver FC

Para este compromiso, Cruz Azul apostaría por una base similar a la que logró la victoria en el encuentro de ida, con Emmanuel Ochoa en la portería, respaldado por Gonzalo Piovi y Willer Ditta en defensa. En el mediocampo se perfila Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury Morales y Carlos Rodríguez, con José Paradela como enlace ofensivo. En ataque aparecerían Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

Vancouver FC, obligado a buscar goles desde el arranque, alinearía con Callum Irving bajo los tres postes; Tyler Crawford, Tom Field, Matteo Campagna y Paris Gee en la zaga; Elage Bah y Morey Doner en labores de recuperación; Damiano Pecile, Marcello Polisi y Luis Toomey en el mediocampo, mientras Mohamed Amissi encabezaría el frente ofensivo.