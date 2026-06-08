¿'Chino’ Huerta regresa a la Liga MX? Reportan que el mexicano llegaría al Toluca tras el Mundial 2026

César 'Chino' Huerta Reportan que el jugador mexicano llegaría al Toluca tras el Mundial 2026 (Cuartoscuro)

A muy poco tiempo de que comience el evento más grande, y contando con el debut de César ‘Chino’ Huerta en el Mundial 2026, regresará oficialmente a la Liga MX para jugar con los Diablos Rojos de Toluca, después de su participación en el torneo.

Adiós al sueño europeo por ahora: los Diablos Rojos aseguran el fichaje del extremo

César ‘Chino’ Huerta está cerca de protagonizar el movimiento más llamativo del mercado de fichajes en la Liga MX.

De acuerdo con reportes recientes, la directiva del Deportivo Toluca habría alcanzado un acuerdo con el atacante de 25 años para concretar su regreso a la Liga MX como refuerzo estelar de cara a la próxima temporada.

Toluca afina los últimos detalles para oficializar el fichaje bomba

César Huerta, quien a su paso por Europa, después de alejarse de los Pumas de la UNAM, pondría fin a su aventura en el viejo continente, al ser jugador como extremo en el equipo Royal Sporting Club Anderlecht de la Primera División de Bélgica.

Esto debido al interés prioritario de los Diablos Rojos por repatriarlo. La propuesta deportiva del conjunto de los Diablos Rojos de Toluca, sumada a una importante oferta, habría sido los factores determinantes para convencer al jugador de volver a México.

El futuro de César Huerta en la Liga MX

A falta de que se completen las revisiones médicas debido a una lesión en la pelvis, lo que lo mantuvo alejado del mundo futbolista alrededor de cinco meses, lo que fue un gran impedimento en su desempeño futbolístico, la incorporación de Huerta representará una pieza clave en la reestructuración ofensiva de la escuadra mexiquense.

Por su parte, Toluca recuperará a uno de sus elementos para reforzar la delantera y no solamente en el partido nacional, por lo que se prevé su participación en futuras partidas internacionales.