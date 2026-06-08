España vs Perú: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido en Puebla

España vs Perú | Amistoso FIFA El Estadio Cuauhtémoc albergará el último juego de preparación de España previo a la Copa del Mundo 2026.

Estamos ya muy cerca de que inicie la Copa del Mundo y los últimos amistosos de FIFA se disputan previo al arranque de la competencia. España, una de las favoritas para pelear por el campeonato, tendrá esta noche su examen final ante Perú, uno de los equipos sudamericanos que se quedó en el camino durante las eliminatorias. El cuadro europeo tendrá algunas bajas importantes, lo que podría influir su desempeño en este partido y en su debut dentro de este campeonato.

En el antepenúltimo día de partidos amistosos le toca a la Selección de España cerrar su preparación rumbo a esta Copa del Mundo con un segundo partido. Los vigente campeones de la Eurocopa visitan suelo mexicano para disputar su partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Luis de la Fuente probará el que podría ser su 11 inicial, aunque con las bajas de Lamine Yamal y Fermín López, dos jugadores del Barcelona que se encuentran lidiando con molestias físicas de cara al torneo.

Pronóstico del España vs Perú | Amistoso FIFA

Triunfo de España: 86.96%

Empate: 14.71%

Triunfo de Perú: 6.67%

Análisis del España vs Perú | Amistoso FIFA

La Selección de España fue una de las más dominantes durante el proceso de clasificación a este torneo. El equipo dominó su grupo con cinco victorias y sólo un empate, superando a Turquía, Georgia y Bulgaria. Además, en estos últimos tres años y medio desde que se disputó el último Mundial, se coronaron campeones de Eurocopa y fueron finalistas de la UEFA Nations League, confirmándose como una de las potencias en mejor momento para este torneo.

Fiel al estilo que ha caracterizado a los equipos españoles en los años recientes, Luis de la Fuente ha optado por utilizar el mediocampo como una fortaleza, priorizando la tenencia de la pelota y atacando por el centro del campo. ‘La Furia Roja’ no depende de una sola referencia de ataque, sino que su movimiento constante con posesión dominante han sido su principal estrategia para poder ganar partidos.

Sin embargo, para este enfrentamiento, tendrán las bajas de Lamine Yamal y Fermín López, dos de sus principales opciones en los extremos del terreno de juego. Ambos jugadores del FC Barcelona se encuentran lidiando con molestias físicas.

Por su parte, el equipo peruano se quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva. El cuadro inca apenas pudo ganar dos de sus 18 partidos durante la eliminatoria de Conmebol, quedando por debajo de Venezuela y Bolivia (quien disputó el repechaje). Ahora, el equipo se encuentra en reconstrucción de cara a próximos proyectos como la Copa América 2027 y las clasificatorias para 2030.

Posibles alineaciones del España vs Perú | Amistoso FIFA

España: David Raya, Marc Cucurella, Aymeric Laporter, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Fran Ruiz, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal.

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López, André Carrillo, Erick Noriega, Kenji Cabrera, Jairo Vélez, Jairo Concha, Adrián Ugarriza.